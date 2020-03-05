Нефтяные трейдеры сократили прогнозы роста спроса на нефть

Вспышка коронавируса в мире привела к тому, что крупнейшие в мире нефтяные трейдеры сократили свои прогнозы роста мирового спроса до самых слабых уровней после финансового кризиса, передает издание The Financial Times.

Отмечается, что многие нефтетрейдеры ожидают, что потребление останется на нынешнем уровне или даже сократится в 2020 году.

Vitol, Trafigura и Gunvor, которые вместе с помощью обширных торговых операций ежедневно перекачивают почти 15 млн баррелей нефти, теперь полагают, что спрос в этом году либо снизится, либо вырастет незначительно.

Они предупредили, что потребление может сократиться, если распространение вируса не остановят в ближайшее время и по-прежнему будет влиять на сокращение экономической активности.

Консалтинговые компании уже резко сократили свои прогнозы роста мирового спроса на нефть в 2020 году. Но прогнозы трейдеров, более тесно связанных с рынком, будут оказывать давление на ОПЕК и Россию, которые должны сильнее сократить добычу нефти, которая в цене упала в последнее время с 70 до 50 долларов за баррель.