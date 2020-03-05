Россияне узнают о науке из YouTube, Telegram и соцсетей

За прошедший год россияне в целом стали больше интересоваться наукой: если в 2018 году интерес к научной сфере отметили у себя 59% опрошенных, то к концу 2019 года таких стало уже 66%, сообщается в исследовании Института современных медиа (MOMRI) и телеканала «Наука».

В исследовании приняло участие 1,6 тыс. россиян старше 18 лет. Неудивительно, что основным источником информации о науке для россиян является интернет. Самый популярный канал получения новостей — соцсети. Каждый пятый участник исследования подписан в соцсетях на группы и каналы, посвященные научной тематике.

В совокупности, 36% молодых людей в возрасте 18–24 лет из числа опрошенных и 28% респондентов 25–34 лет подписаны на тематические каналы и группы.

В социальных сетях пользователи чаще всего подписываются на страницы и каналы, посвященные разным областям науки, но некоторые респонденты предпочитают общеобразовательные ресурсы по обширной научной тематике: Education, «Наука и образование», «Научные факты» и другие.

Многие подписаны на страницы тематических журналов, интернет-изданий, телеканалов: «ПостНаука», «National Geographic».

Наиболее популярной социальной сетью у любителей науки стала «ВКонтакте», где респонденты читают как публикации групп и сообществ («Наука и жизнь», «Наука и техника», «Вокруг света», «Научные факты», «Популярная механика», «Мир вокруг нас»), так и посты со страниц людей, работающих в этой сфере.

Некоторые участники опроса подписаны на тематические видеоблоги на YouTube: QWERTY, Wylsacom, AlexGyver, «Мир наизнанку», «Образовач», «Наука и техника», «Открытый университет».

Далее в списке каналов распространения научной информации — страницы в Instagram, посвященные медицине, психологии, технологиям и т. д. Опрошенные упоминали также социальные сети «Одноклассники» и Facebook и каналы в мессенджере Telegram, не указывая конкретных названий.

Среди телевизионных источников научной информации можно выделить: новости на федеральных каналах («Первый», «Россия 1», «Культура», «Рен ТВ», «Россия 24»); познавательные телеканалы («Discovery», «National Geographic», «Моя Планета», «Наука»); научно-популярные фильмы и сериалы.

Печатная пресса малопопулярна, однако респонденты отметили новостные разделы в газетах («Аргументы и факты», «Ведомости», «Аргументы недели», «Комсомольская правда»); тематические журналы («Наука и техника», «Вокруг света», «Наука и жизнь»). Среди радио-новостей некоторые участники назвали «Эхо Москвы», «Маяк», «Серебряный Дождь», «Радио России».

Помимо перечисленных выше источников информации также были отмечены: мероприятия (выставки, лекции, конференции); научная литература; общение с родственниками, знакомыми.