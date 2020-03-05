Кубок Гагарина. "Салават Юлаев" обыграл "Авангард" и вышел вперед в серии

В третьем матче серии 1/8 финала плей-офф Континентальной хоккейной лиги уфимский "Салават Юлаев" на домашнем льду обыграл омский "Авангард" со счетом 6:3 (0:2, 2:0, 4:1).

У победителей дубль оформил Теэму Хартикайнен (47-я, 49-я минуты) и по разу отличились Александр Бурмистров (25), Петр Хохряков (29), Сакари Маннинен (41) и Владимир Жарков (58), а у гостей шайбы забросили Сергей Шумаков (2), Алексей Емелин (17) и Брэндон Макмиллан (55).

Первая игра завершилась победой омичей (5:2), вторая – победой уфимцев (3:2 ОТ). Таким образом, счет в серии до четырех побед стал 2:1 в пользу "Салавата". Четвертый матч состоится в субботу, 7 марта, и вновь пройдет в Уфе.