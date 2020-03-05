Яндекс может взорвать рынок сервисом автомобилей по подписке

Включиться в набирающий обороты сегмент автомобилей по подписке собирается компания Яндекс, которая успела хорошо изучить рынок каршеринга. Есть предположение, что тарифы Яндекса на аренду машин станут лучшими среди всех конкурентов.



О том, что Яндекс уже в скором времени может запустить в России собственный сервис автомобилей по подписке, пишет "Трушеринг". Порталу стало известно, что представители Яндекса начали "прощупывать" этот сегмент и проводить телефонные опросы потенциальных клиентов.



Проводившие опрос сообщили респондентам, что сервис будет представлен отдельным приложением, не связанным с существующим Яндекс.Драйвом. Срок аренды автомобиля по подписке будет составлять от 6 до 18 месяцев, а в парке машин появятся Volkswagen Tiguan по цене от 33 000 руб/мес, BMW X3 от 50 000 руб/мес или, к примеру, BMW 320d по цене от 39 000 руб/мес.



Опрошенным клиентам также сообщили, что аренда по подписке уже будет включать в себя прохождение ТО, сезонную смену резины и страховку. А отдельным пользователям пообещали даже бесплатную парковку. Обозначенные сроки начала выдачи первых автомобилей клиентам - апрель 2020 года.

Скриншот страницы сервиса "Майкар"

В самом Яндексе возможность запуск сервиса автомобилей по подписке комментировать отказались. Но "Трушеринг" и читатели портала заметили интересные детали. Во-первых, номера телефонов, с которых проводился опрос, так или иначе связаны с сервисами Яндекса. Во-вторых, в Фейсбуке недавно появилась реклама некоего сервиса Майкар, на лендинг-странице которого предложены похожие автомобили, а также совпадает цена аренды.



Причем, пользователи сообщают, что раньше на этом сайте была размещена пометка, согласно которой страница создана в целях проведения исследования компанией Яндекс по оценке спроса на услугу. Так или иначе, пока запуск аренды по подписке не подтвердят в самом Яндексе, делать какие-то утверждения будет преждевременно.