5 марта 202019:48

Женщина два года ухаживала за искусственным растением, пока не раскусила обман

Facebook/Caelie Wilkes

Жительница Америки на протяжении двух лет ухаживала за растением, пока ее не настигло разочарование — оно оказалось искусственным. Об этом Кейли Уилкс рассказала на своей странице в Facebook.

Женщина опубликовала снимок суккулента. На первом кадре может действительно показаться, что растение — натуральное. На втором снимке виден разрез горшка, который свидетельствует об обратном — суккулент искусственный.

Кейли Уилкс рассказала, что растила это "прекрасное растение" два года. Женщина им очень гордилась. Суккулент стоял на подоконнике кухни. Уилкс отметила, что поливала растение по собственному графику, протирала его лепестки и не потерпела бы, если бы за ним стал ухаживать кто-то другой, кроме нее.

В один момент женщина решила, что растение пора пересадить. Она разыскала самый красивый горшок. Когда Уилкс достала суккулента, то увидела, что вместо земли тот имеет пенопласт.

Американка призналась, что вложила в растение много любви и теперь чувствует себя обманутой. Зато благодаря столь нелепой истории женщина получила минуту славы.

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