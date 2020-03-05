"Металлург" проиграл "Барысу" в третьем матче серии плей-офф КХЛ

В третьем матче серии 1/8 финала плей-офф Континентальной хоккейной лиги магнитогорский "Металлург" на домашнем льду в овертайме проиграл казахстанскому "Барысу" со счетом 1:2.

Основное время завершилось вничью – 1:1. У хозяев льда отличился Сергей Мозякин (47), а у гостей – Даррен Диц (49). Победу команде из Нур-Султана принес Линус Виделль, забросивший шайбу на 31-й секунде овертайма.

Первая игра противостояния завершилась победой "Барыса" (4:0), вторая – победой "Металлурга" (3:0). Таким образом, счет в серии до четырех побед стал 2:1 в пользу команды из Казахстана. Четвертый матч состоится в субботу, 7 марта, и пройдет в Магнитогорске.