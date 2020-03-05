Итальянский студент, заболевший коронавирусом, "закрыл" в Петербурге на карантин 700 человек

Анализы, помещённого на карантин москвича Давида Берова подтвердили коронавирус. Об этом сам Беров сообщил в своём аккаунте в соцсетях. Пока единственный инфицированный в столице пациент находится в инфекционной больнице. Сегодня же первый случай заражения подтвердили врачи Боткинской больницы Санкт-Петербурга. Сейчас в её палатах — шестеро студентов мединститута, среди которых инфицированный итальянец. Общежитие вуза — под медицинским наблюдением.

Это первый подтвержденный случай коронавируса в Петербурге. Заболел студент из Италии, приехавший по программе студенческого обмена. Рикардо прибыл из Милана 29 февраля, в аэропорту Пулково ему измерили температуру, но все было в порядке, и он заселился сюда, в общежитие университета имени Мечникова на проспекте Просвещения. 2 марта Рикардо стало плохо, его забрали в Боткинскую больницу, а следом и все общежитие закрыли на карантин.

Студентам запрещено покидать здание, всех, кто отсутствовал в момент объявления карантина, администрация вуза обязала вернуться.

"Я спокойно отношусь, посижу дома, почитаю книжки", — рассказал студент.

Студенты идут, нагруженные пакетами с едой.

"Колбаса, хлеб, йогурты — для всех моих друзей-студентов, кто не может выйти"- поясняет девушка.

Кто-то с утра еще успел заказать еду в службе доставки. Этого курьера впустили, но вскоре охрана перестала открывать двери тем, кто хотел передать продукты.

"Не берут", — разводит руками курьер.

И даже тем, кто приехал брать анализы.

По кадрам, которые сами студенты снимают внутри, видно, что обстановка немного нервозная, но от паники далека.

"Нас проверяют эпидемиологи, температуру меряют, воду привезли, также и еду. Нам завезли очень много средств гигиены для рук, антисептики", — сообщила молодая пациентка.

Как уверяет администрация вуза, студенты снабжены всем необходимым.

"С того момента, когда мы были вынуждены ввести такие мероприятия, мы продумали, чтобы студенты были обеспечены едой, водой, средствами гигиены", — сообщил Алексей Силин, проректор по науке и инновационной деятельности Северо-западного государственного медицинского университета имени И. И. Мечникова.

В связи с карантином университет перешел на дистанционные программы обучения.

Студенты, находящиеся в карантине — медики и поэтому, конечно, понимают, что мера вынужденная. Вместе с тем это еще и очень молодые люди, которым конечно скучно сидеть взаперти. Развлекаются они тем, что запускают из окон бумажные самолетики с разнообразными шутливыми посланиями. А вот здесь по всей видимости изображён коронавирус. Беру эту бумагу на всякий случай в перчатках.

О Рикардо известно, что заболевание его протекает в легкой форме. Также в Боткинскую больницу госпитализированы еще четверо студентов, с которыми он контактировал.

"Нас пока ни о чем не информируют и не имеют право, потому, что это его личное дело, но насколько мне известно, его состояние — удовлетворительное", — говорит Евгения Машкова, студентка Северо-западного государственного медицинского университета имени И. И. Мечникова.

Всего в изоляции сейчас более 700 студентов – 20% учащихся мечниковского университета.