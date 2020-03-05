Ни дня без отставки: вслед за премьером Рада уволила генпрокурора

Ни дня без экстренных заседаний парламента: Верховная рада отправила в отставку генерального прокурора. Все прошло при сопротивлении европейских послов, пообещавших Руслану Рябошапке свою поддержку. Для Запада фигура генпрокурора в украинской политике ключевая, поскольку позволяет контролировать и действующую власть и управлять уголовными делами против предыдущей.

- Летят за нами! Юля, собирайся! За нами прилетели!

Это не за ними. За две недели карантина в Новые Санжары впервые приехал украинский президент. В день выписки, когда всех уже несколько раз проверили, коронавирус не подтвержден.

"Думаю, что вы запомните Санжары на всю жизнь, и вернетесь сюда отдыхать. Очень красивое место", — сказал президент Украины Владимир Зеленский.

Санжары эти люди точно запомнят. И жаркий прием, когда автобусы с украинцами закидывали камнями, и комфортабельные номера в санатории, куда сначала было страшно зайти.



На разборки Зеленский тогда отправил главу МВД Авакова. Сегодня взял его с собой для усиления.

— Надо улыбаться. Иронию оставьте в сторонке. Честное слово.

Улыбался сегодня и Зеленский. Правда, вышло неловко. У одного из карантинных был день рождения, а президент приехал без подарка.

"Я даже часы не ношу, так бы подарил. Хотя есть у меня замы, да. А мы сейчас найдем одну пару часов. У меня нет, будут у вас", — сказал он.

Аваков поднимает руки вверх — с него тоже нечего снять. Но заветную коробочку все-таки откуда-то приносят. Для пани Скалецкой цветы. Она тоже самоотверженно провела на карантине 14 последних дней.

"Хочу поблагодарить нашу прекрасную пани Скалецкую. Я не боюсь", — говорит Зеленский.

Еще вчера Зоряна была министром здравоохранения, сегодня уже безработная. Пока Скалецкая под Полтавой сдавала анализы, ее коллеги в Киеве сдавали посты.

Кабмин уже новый, но все еще обсуждают, как его назначали вчера со скандалом. Критику в свой адрес от депутата фракции Порошенко Зеленский терпеть не стал. Во время заседания он спускается с трибуны, раздраженно пробирается сквозь толпу депутатов на галерку, где сидит Гончаренко. Президент не пожмет ему руки, скажет несколько слов и резко отвернется.

"Он подошел и сказал, что не надо переходить на личности. Я ему сказал, что на личности никто не переходит. А ему не надо врать", — поделился деталями беседы Алексей Гончаренко, депутат Верховной рады Украины, фракция "Европейская солидарность".

С Порошенко Зеленский здоровается, хоть тот и освистал его во время выступления. В кулуарах Рады пятый президент Украины назовет политику шестого президента провальной. Он теперь занялся аналитикой. В своем глазу, как говорится.

"Де-факто все закончилось обманом. Новые лица, конец эпохи бедности — обман. Конец эпохи жадности — обман. Принесу мир на следующий день – обман. Повышение уважения к Украине в мире — это все обман", — перечислил экс-президент Украины Порошенко.

Зеленский обещал и массовые посадки коррупционеров. В их числе мог оказаться и Порошенко. Но назначенный в августе прошлого года генпрокурор Рябошапка, которого Зеленский на сто процентов считал своим человеком, сажать никого не стал. Теперь и ему грозит отставка. Депутаты Рябошапке больше не доверяют.

Президент хочет его убрать — европейские послы не дают. Протокольное фото с последней встречи: в центре стоит Рябошапка, дипломаты — слева и справа как западный тыл.

Генпрокурор — это ключевая фигура для привлечения к уголовной ответственности депутатов и чиновников. Через Рябошапку западные кураторы могут давить на действующую украинскую власть и контролировать расследование дел против Порошенко

Лично Трамп не против отставки генпрокурора. Он заинтересован в раскрутке украинского дела Байдена и компании "Бурисма", а Рябошапка расследование заморозил, явно симпатизируя американским демократам. Не завершив все прокурорские дела, Руслан Рябошапка уходит в отставку.