Тема:

Ситуация на Украине 46 минут назад

5 марта 202021:40 Елена Ерофеева

Ни дня без отставки: вслед за премьером Рада уволила генпрокурора

Ни дня без отставки: вслед за премьером Рада уволила генпрокурора

Ни дня без экстренных заседаний парламента: Верховная рада отправила в отставку генерального прокурора. Все прошло при сопротивлении европейских послов, пообещавших Руслану Рябошапке свою поддержку. Для Запада фигура генпрокурора в украинской политике ключевая, поскольку позволяет контролировать и действующую власть и управлять уголовными делами против предыдущей.

- Летят за нами! Юля, собирайся! За нами прилетели!

Это не за ними. За две недели карантина в Новые Санжары впервые приехал украинский президент. В день выписки, когда всех уже несколько раз проверили, коронавирус не подтвержден.

"Думаю, что вы запомните Санжары на всю жизнь, и вернетесь сюда отдыхать. Очень красивое место", — сказал президент Украины Владимир Зеленский.

Санжары эти люди точно запомнят. И жаркий прием, когда автобусы с украинцами закидывали камнями, и комфортабельные номера в санатории, куда сначала было страшно зайти.


На разборки Зеленский тогда отправил главу МВД Авакова. Сегодня взял его с собой для усиления.

— Надо улыбаться. Иронию оставьте в сторонке. Честное слово.

Улыбался сегодня и Зеленский. Правда, вышло неловко. У одного из карантинных был день рождения, а президент приехал без подарка.

"Я даже часы не ношу, так бы подарил. Хотя есть у меня замы, да. А мы сейчас найдем одну пару часов. У меня нет, будут у вас", — сказал он.

Аваков поднимает руки вверх — с него тоже нечего снять. Но заветную коробочку все-таки откуда-то приносят. Для пани Скалецкой цветы. Она тоже самоотверженно провела на карантине 14 последних дней.

"Хочу поблагодарить нашу прекрасную пани Скалецкую. Я не боюсь", — говорит Зеленский.

Еще вчера Зоряна была министром здравоохранения, сегодня уже безработная. Пока Скалецкая под Полтавой сдавала анализы, ее коллеги в Киеве сдавали посты.

Кабмин уже новый, но все еще обсуждают, как его назначали вчера со скандалом. Критику в свой адрес от депутата фракции Порошенко Зеленский терпеть не стал. Во время заседания он спускается с трибуны, раздраженно пробирается сквозь толпу депутатов на галерку, где сидит Гончаренко. Президент не пожмет ему руки, скажет несколько слов и резко отвернется.

"Он подошел и сказал, что не надо переходить на личности. Я ему сказал, что на личности никто не переходит. А ему не надо врать", — поделился деталями беседы Алексей Гончаренко, депутат Верховной рады Украины, фракция "Европейская солидарность".

С Порошенко Зеленский здоровается, хоть тот и освистал его во время выступления. В кулуарах Рады пятый президент Украины назовет политику шестого президента провальной. Он теперь занялся аналитикой. В своем глазу, как говорится.

"Де-факто все закончилось обманом. Новые лица, конец эпохи бедности — обман. Конец эпохи жадности — обман. Принесу мир на следующий день – обман. Повышение уважения к Украине в мире — это все обман", — перечислил экс-президент Украины Порошенко.

Зеленский обещал и массовые посадки коррупционеров. В их числе мог оказаться и Порошенко. Но назначенный в августе прошлого года генпрокурор Рябошапка, которого Зеленский на сто процентов считал своим человеком, сажать никого не стал. Теперь и ему грозит отставка. Депутаты Рябошапке больше не доверяют.

Президент хочет его убрать — европейские послы не дают. Протокольное фото с последней встречи: в центре стоит Рябошапка, дипломаты — слева и справа как западный тыл.

Генпрокурор — это ключевая фигура для привлечения к уголовной ответственности депутатов и чиновников. Через Рябошапку западные кураторы могут давить на действующую украинскую власть и контролировать расследование дел против Порошенко

Лично Трамп не против отставки генпрокурора. Он заинтересован в раскрутке украинского дела Байдена и компании "Бурисма", а Рябошапка расследование заморозил, явно симпатизируя американским демократам. Не завершив все прокурорские дела, Руслан Рябошапка уходит в отставку.

Ранее по теме

Сейчас

21:16

Собянин: в Москве вводится режим готовности в связи с коронавирусом

20:51

Петербургский экономический форум отменили из-за коронавируса

20:22

Путин и Эрдоган нашли приемлемые решения по Сирии

20:16

Путин и Эрдоган завершили переговоры в Кремле

17:52

"Когалымавиа" требует с Египта 200 миллионов долларов

17:42

С 7 марта "Аэрофлот" перестанет летать в Гонконг

17:38

Путин и Эрдоган продолжили переговоры с участием делегаций

Показать все новости

Картина дня

Показать все новости

Самое читаемое

Показать все новости

Телеканал "Россия"

Показать все новости

Вести.Экономика

Показать все новости

Вести.Hi-tech

Показать все новости

Авто.Вести.Ru

Показать все новости

Вести в 20.00

Показать все новости

Вести-Москва

Показать все новости

Вести.Регионы

Показать все новости

Вести.Наука

Показать все новости

Телеканал "Культура"

Показать все новости

Москва 24

Показать все новости

Сегодня

Путин и Эрдоган договорились о прекращении огня в Идлибе

Путин и Эрдоган договорились о прекращении огня в Идлибе

1 час назад
Прибывающих в Москву из стран с коронавирусом обяжут звонить на горячую линию

Прибывающих в Москву из стран с коронавирусом обяжут звонить на горячую линию

41 минута назад
Петербургский международный экономический форум отменили из-за коронавируса

Петербургский международный экономический форум отменили из-за коронавируса

1 час назад
Асад объяснил, когда восстановит отношения с Турцией

Асад объяснил, когда восстановит отношения с Турцией

36 минут назад

Трансляции

22:30

Встреча Владимира Путина с лидерами фракций Госдумы

Завтра, 6 марта

10:00

Брифинг Марии Захаровой
14:00

Встреча Владимира Путина с представителями общественности
Все трансляции
Итальянский студент, заболевший коронавирусом, "закрыл" в Петербурге на карантин 700 человек

Итальянский студент, заболевший коронавирусом, "закрыл" в Петербурге на карантин 700 человек

55 минут назад
"Не дельфийский оракул, но учусь": синоптик Тишковец напророчил "малиновое" лето

"Не дельфийский оракул, но учусь": синоптик Тишковец напророчил "малиновое" лето

5 часов назад
"Кормила и слезы градом": Тарасов и жена назвали имя второй дочери

"Кормила и слезы градом": Тарасов и жена назвали имя второй дочери

4 часа назад
Стоянов: все мои женщины были несчастливые, некрасивые и небогатые

Стоянов: все мои женщины были несчастливые, некрасивые и небогатые

6 часов назад
Заявившую о рождении сына от рыжего "Иванушки" обвинили в мошенничестве

Заявившую о рождении сына от рыжего "Иванушки" обвинили в мошенничестве

3 часа назад
Список лишних профессий возглавили охранники

Список лишних профессий возглавили охранники

2 часа назад
Журналисту Зеппельту, снявшему фильмы о допинге, не дали российскую визу

Журналисту Зеппельту, снявшему фильмы о допинге, не дали российскую визу

3 часа назад
Мейвезер шокировал требуемой суммой за бой с Хабибом

Мейвезер шокировал требуемой суммой за бой с Хабибом

6 часов назад
Доктор Мясников рассказал, провоцирует ли ЭКО онкологию

Доктор Мясников рассказал, провоцирует ли ЭКО онкологию

10 часов назад
Американская девочка с большим родимым пятном прилетела в Краснодар

Американская девочка с большим родимым пятном прилетела в Краснодар

3 часа назад
"Невеста комдива" и "Ирония весны": что ожидает зрителей телеканала "Россия 1" в праздники

"Невеста комдива" и "Ирония весны": что ожидает зрителей телеканала "Россия 1" в праздники

4 часа назад
Борьба характеров и сильные эмоции: "Лёд 2" заставляет поверить в чудо

Борьба характеров и сильные эмоции: "Лёд 2" заставляет поверить в чудо

12 часов назад
Карантин в детском саду и школе. Как помочь ребенку не заболеть

Карантин в детском саду и школе. Как помочь ребенку не заболеть

02.03.2020 15:23
Нужна помощь: Владу Мельникову спасет срочная операция

Нужна помощь: Владу Мельникову спасет срочная операция

02.03.2020 08:35
Берлускони расстался с возлюбленной и завел новую, моложе на 53 года

Берлускони расстался с возлюбленной и завел новую, моложе на 53 года

15 минут назад
Ни дня без отставки: вслед за премьером Рада уволила генпрокурора

Ни дня без отставки: вслед за премьером Рада уволила генпрокурора

40 минут назад
Возврат путевок и проблемы с комплектующими: компании несут потери из-за COVID-19

Возврат путевок и проблемы с комплектующими: компании несут потери из-за COVID-19

51 минута назад
Джеймс Бонд сменил смартфон Sony на Nokia

Джеймс Бонд сменил смартфон Sony на Nokia

1 час назад
Опустевшие улицы: на севере Италии города могут закрыть на карантин

Опустевшие улицы: на севере Италии города могут закрыть на карантин

1 час назад
Два человека погибли при падении строительной люльки в Казани

Два человека погибли при падении строительной люльки в Казани

2 часа назад
В Дрездене опубликован фоторобот подозреваемого в краже сокровищ из "Зеленого свода"

В Дрездене опубликован фоторобот подозреваемого в краже сокровищ из "Зеленого свода"

3 часа назад
Обанкротившаяся после теракта "Когалымавиа" требует с Египта 200 миллионов

Обанкротившаяся после теракта "Когалымавиа" требует с Египта 200 миллионов

4 часа назад
С 7 марта "Аэрофлот" перестанет летать в Гонконг

С 7 марта "Аэрофлот" перестанет летать в Гонконг

4 часа назад
200-килограммовый британец бросил онлайн-игры и похудел более чем вдвое

200-килограммовый британец бросил онлайн-игры и похудел более чем вдвое

4 часа назад
Водитель фургона избавил жителей Чехова от штрафов с камеры

Водитель фургона избавил жителей Чехова от штрафов с камеры

4 часа назад
"Будто у меня снова есть рука": новый протез подарил пациентам уникальную точность движений

"Будто у меня снова есть рука": новый протез подарил пациентам уникальную точность движений

4 часа назад
Международный криптофонд допустил утечку тысяч аккаунтов российских клиентов

Международный криптофонд допустил утечку тысяч аккаунтов российских клиентов

5 часов назад
Конец эпохи: Франкфуртский автосалон переедет в Мюнхен

Конец эпохи: Франкфуртский автосалон переедет в Мюнхен

5 часов назад
Момент разрушения дзержинской эстакады грузовиком с экскаватором попал на видео

Момент разрушения дзержинской эстакады грузовиком с экскаватором попал на видео

6 часов назад
Почему мужчины умирают раньше женщин? Дело в хромосомах

Почему мужчины умирают раньше женщин? Дело в хромосомах

6 часов назад
Трамп будет настаивать на коррумпированности семьи Байденов перед выборами в США

Трамп будет настаивать на коррумпированности семьи Байденов перед выборами в США

6 часов назад
Голунова направляют на психиатрическую экспертизу

Голунова направляют на психиатрическую экспертизу

6 часов назад
Маленькие "звездочки" зажигают стену: детский выпуск шоу "Ну-ка, все вместе!"

Маленькие "звездочки" зажигают стену: детский выпуск шоу "Ну-ка, все вместе!"

6 часов назад
Выпьем за любовь: эксперты Роскачества рассказали, какое розовое вино лучше

Выпьем за любовь: эксперты Роскачества рассказали, какое розовое вино лучше

6 часов назад
В Екатеринбурге хотят отметить салютом день смерти Сталина

В Екатеринбурге хотят отметить салютом день смерти Сталина

6 часов назад
Алергикам приготовиться: из-за аномально теплой зимы началось раннее цветение

Алергикам приготовиться: из-за аномально теплой зимы началось раннее цветение

6 часов назад
Госдума снизила возраст для получения права на негосударственную пенсию

Госдума снизила возраст для получения права на негосударственную пенсию

7 часов назад
Езжу по миру и ем тараканов: Михаил Кожухов рассказал о жизни в поисках приключений

Езжу по миру и ем тараканов: Михаил Кожухов рассказал о жизни в поисках приключений

7 часов назад
Как у королевы Британии! Жириновский начал раздачу медицинских перчаток в Госдуме

Как у королевы Британии! Жириновский начал раздачу медицинских перчаток в Госдуме

7 часов назад
Семилетние двойняшки сбежали из дома в Москве от бившей их матери

Семилетние двойняшки сбежали из дома в Москве от бившей их матери

7 часов назад
Что подарить женщине к 8 Марта? Аквариум, носки, копилку или лотерейный билет? Выбор за вами

Что подарить женщине к 8 Марта? Аквариум, носки, копилку или лотерейный билет? Выбор за вами

7 часов назад
Вот как будет выглядеть новый премиум-седан Genesis G80

Вот как будет выглядеть новый премиум-седан Genesis G80

8 часов назад
Признание в клипе: Кэти Перри ждет первенца от Орландо Блума

Признание в клипе: Кэти Перри ждет первенца от Орландо Блума

8 часов назад
Первое редактирование генов в организме человека: CRISPR вылечит наследственную слепоту?

Первое редактирование генов в организме человека: CRISPR вылечит наследственную слепоту?

8 часов назад
Шнуров стихами ответил на слова протоиерея Смирнова о вреде школы для девочек

Шнуров стихами ответил на слова протоиерея Смирнова о вреде школы для девочек

8 часов назад
Российский стартап утилизирует "робота-Шварценеггера" из-за иска актера

Российский стартап утилизирует "робота-Шварценеггера" из-за иска актера

8 часов назад
Смерть от сухого льда: обреченность, мистика и травля блогера-вдовы Диденко

Смерть от сухого льда: обреченность, мистика и травля блогера-вдовы Диденко

8 часов назад
+27: в Крыму побит температурный рекорд 1925 года

+27: в Крыму побит температурный рекорд 1925 года

8 часов назад
Новый зал Дома музыки впервые откроет двери для слушателей

Новый зал Дома музыки впервые откроет двери для слушателей

04.03.2020 11:55

Вы можете получать оповещения от vesti.ru в вашем браузере

Подписаться Отменить подписку