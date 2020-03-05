iMessage и другие сервисы Apple испытывают проблемы

В работе ключевых веб-приложений и служб Apple наблюдаются неполадки. Сбой затронул более десятка сервисов iCloud, включая сообщения (iMessage), почту, календарь, файлохранилище, напоминания, заметки и фотографии.

В разделе "Состояние системы" на официальном сайте компании сказано, что перебои начались в 17:43 по московскому времени. В результате поломки были "затронуты некоторые пользователи".

Неполадки в работе iCloud происходят не так часто. Последний продолжительный сбой наблюдался летом 2019 года, когда была нарушена синхронизация облачных сервисов Apple по всему миру. Часть служб оставалась недоступной около 4,5 часа.