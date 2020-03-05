Путин и Эрдоган завершили переговоры в Кремле

В Кремле завершили российско-турецкие переговоры на высшем уровне. Беседа двух лидеров продолжалась около 6 часов.

Центральным вопросом встречи Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана стала ситуация в сирийском Идлибе.

Переговоры проходили за закрытыми дверями за исключением протокольной части беседы, где присутствовали представители СМИ. Сначала Путин и Эрдоган беседовали в режиме тет-а-тет три часа, а затем к ним присоединились члены делегаций — министры иностранных дел и обороны.