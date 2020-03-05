Суд оставил под арестом подростков, готовивших теракты в Керчи. Рассмотрев ходатайства по обжалованию ареста подростков, Верховный суд Крыма на заседании принял решение оставить их под стражей на два месяца до 18 апреля.

Апелляционные жалобы рассматривались отдельно по каждому из подростков и обе оставлены без удовлетворения. Как информируют "Вести Севастополь", постановление Киевского районного суда города Симферополя от 20 февраля об аресте оставлено без изменений.

ФСБ сообщила о задержании в Крыму двух подростков, которые готовили теракты в школе 18 февраля. Оба — несовершеннолетние, придерживались экстремистской идеологии. Младший — девятиклассник, старший — студент колледжа. У них были найдены самодельные бомбы, изготовленные по чертежам из Интернета. Взрывные устройства они испытывали на животных.