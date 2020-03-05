5 марта 202021:39 Марина Осколкова

СКР расследует случай отказа хронически больному в жизненно важном препарате

СКР расследует случай отказа хронически больному в жизненно важном препарате

Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту об отказе кемеровскими чиновниками выдавать лекарство больному муковисцидозом. 18- летнего юношу с пожизненным заболеванием отправили в Москву переподтверждать свой диагноз. По дороге у молодого человека отказало лёгкое, и пришлось делать экстренную операцию в тюменской больнице.

Спустя несколько дней после операции Илья по-прежнему страдает от боли, но уже может дышать сам. Ночью, в поезде Новокузнецк-Москва, у него случился пневматоракс.

"Как будто, понимаете, меня зажали в коробке. Воздуха просто не стало. Дышать очень тяжело стало. Я быстро слез, разбудил маму. Говорю, случился пневматоракс. Я 40 минут мучился, плевал кровью с мокротой", — рассказал Илья Дробышев, пострадавший.

У Ильи муковисцидоз — редкое и тяжёлое заболевание, при котором в лёгких образуется большое количество мокроты. Принимать лекарства необходимо постоянно. Годовой курс стоит три миллиона рублей. Препарат обязан был закупать департамент охраны здоровья населения Кемеровской области.

"Лекарство мы получили через суд. Но когда Илье исполнилось 18 лет, департамент принял решение, что нужен новый консилиум, именно в подтверждение дозировки. Якобы, чтобы не навредить ребёнку. Тогда только будет закупка этого препарата", — говорит Наталья Дробышева, мать Ильи.

За нужной справкой Илья и пустился в опасное путешествие, которое чуть не стоило ему жизни. Доказать, что после совершеннолетия болезнь не отступила и ему по-прежнему необходимо дорогое иностранное лекарство. Но чиновники уверяют — всё сделали по закону.

"Пациента никто не лишал получения данного препарата. Для того, чтобы его ввести в Российскую Федерацию, необходимо оформить документы. Поэтому он как раз ехал на госпитализацию, чтобы получить корректировку лечения", — уверяет Юлия Брежнева, заместитель начальника департамента охраны здоровья населения Кемеровской области.

Когда случился разрыв легкого, поезд ехал в Тюменской области. Сначала больному помогли в Ишиме, затем отправили на скорой в областную столицу, где врачи несколько дней боролись за его жизнь.

"Купировали симптомы дыхательной недостаточности, болевой синдром. Восстановился сон и аппетит", — сообщила Наталья Машкина, торакальный хирург Тюменской областной клинической больницы № 1.

До Москвы Илье всё-таки нужно добраться. Там он наконец встретится с врачами, которые должны подтвердить, что он по-прежнему болен и имеет право на лекарства.

"У Ильи в легких очень тяжелая инфекция, которая требует сильного и агрессивного лечения и до 18 лет он получал один из препаратов, который как бы его стабилизировал. После 18 лет произошли технические проблемы получения [лекарства], это связано с переходом из детского во взрослый возраст, к сожалению, в целом, проблема нашего здравоохранения", — пояснил Станислав Красовский, врач-пульмонолог городской клинической больницы имени Д. Д .Плетнева.

Илье Дробышеву предстоит провести в стационаре Тюменской областной клинической больницы ещё неделю. Это нужно, чтобы подготовить его к транспортировке в одну из московских клиник.

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