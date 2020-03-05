Возврат путевок и проблемы с комплектующими: компании несут потери из-за COVID-19

Коронавирус COVID-19 корректирует планы туристов и бизнесменов. По всему миру люди отменяют поездки, в результате авиа- и туркомпании вынуждены возвращать деньги и нести убытки. Какие экономические последствия стоят за этим?

В первую очередь сдают путевки в Италию, где отмечена вспышка коронавируса. Но не только — отказываются и от поездок в Турцию — это одно из наиболее популярных направлений для отдыха россиян.

"По Италии и по Китаю туры аннулируются в большом количестве, за исключением летнего периода. В целом очень сложная ситуация для туркомпаний, авиакомпаний, отелей, потому что мы констатируем на данный момент снижение продаж по всем направлениям на 25 процентов. Фактически сейчас все туроператоры и авиакомпании отмечают снижение загрузки рейсов, и перевозчики на 40 процентов сокращают регулярные рейсы", — прокомментировал ситуацию вице-президент Ассоциации туроператоров России Дмитрий Горин.

"Франция является все так же популярным направлением. Там не произошло никаких изменений. Азиатские страны не пользуются сейчас популярностью. Там снижение покупок авиабилетов произошло на 44 процента", — рассказала пресс-секретарь сервиса онлайн-бронирования и покупки авиабилетов Инна Пик.

Большую роль сыграло и введение запретов на командировки. Гендиректор "Аэрофлота" сообщил сегодня о том, что из-за ситуации с коронавирусом перевозчик несет большие потери. Сегодня компания заявила о приостановке в эти выходные рейсов в Гонконг.

Крупнейший региональный перевозчик Европы Flybe объявил о банкротстве. У компании давно были проблемы, но коронавирус стал последней каплей, которая привела британскую компанию к краху.

Немецкая Lufthansa временно выведет из эксплуатации 150 самолетов.

Группа S7 предоставила пассажирам возможность вернуть авиабилеты на все рейсы, купленные с 5 марта по 10 апреля, вне зависимости от даты вылета.

"Единственный сбор, который мы возьмем при возврате, это сервисный — он составит тысячу рублей за билет. Это предложение действует на всех тарифах, всех рейсах S7 и наших партнеров", — сообщила пресс-секретарь S7 Group Надежда Хаитова.

Сложности испытывают и промышленные компании, которые зависят от Китая. В первую очередь автопроизводители. Ставшая очагом эпидемии провинция Хубей — это крупный индустриальный центр, поэтому многие компании испытывают проблемы с комплектующими. О приостановке производств в Китае заявили концерны GM, Tesla, Nissan, Ford и Peugeot-Citroen. Из-за проблем с комплектующими частично остановился завод концерна Hyundai-Kia в Южной Корее. А вот что нам заявили в российском офисе компании:

"Завод стабильно работает, в обычном режиме, без сбоев. Перерывов с поставками комплектующих у нас нет, и какой-либо замены для поставщиков из Азии мы не ищем", — заявил административный директор завода "Хендэ Мотор Мануфактуринг Рус" Андрей Казьмерчук.

Не все просто и у российских компаний. Некоторые поставки компонентов "АвтоВАЗу" шли с китайских заводов.

"В настоящее время мы имеем необходимый запас этих деталей. Сегодня в компании создан оперативный штаб, который совместно со всеми нашими поставщиками оценивает потенциальные риски поставок. Завод на сегодня работает согласно утвержденному плану и графику", — рассказал директор по связям с общественностью АО "Автоваз" Сергей Ильинский.

Американская компания Apple столкнулась с нехваткой смартфонов, предоставляемых на замену. В ближайшие две-четыре недели будет не хватать iPhone, которые выдают покупателям при замене сильно поврежденных устройств.