Путин и Эрдоган договорились о прекращении огня в Идлибе

На переговорах в Кремле президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган договорились о прекращения огня в Идлибе с 00:00 6 марта. Об этом на итоговой пресс-конференции сообщил турецкий лидер.

Владимир Путин поблагодарил своего турецкого коллегу и всю делегацию за непростую работу по достижению договоренностей по Идлибу. По его мнению, эта работа закончилась позитивным результатом. По итогам встречи был согласован совместный документ, в котором изложены основные решения.

Путин подчеркнул, что Москве не всегда согласна с Анкарой в своих оценках ситуации в Сирии. Но каждый раз в критические моменты, опираясь на высокий уровень двусторонних отношений, нам до сих пор удавалось "находить точки соприкосновения и выходить на приемлемые решения". "Так произошло и в этот раз", — сказал Путин.

Он выразил надежду на то, что эти договоренности послужат хорошей основой для прекращения боевых действий в Идлибе, прекратят страдания мирный людей и создадут условия для продолжения мирного процесса в Сирии.

Эрдоган во время своего выступления сказал, что турецко-российские отношения уходят корнями глубоко в историю. Также он назвал Путина "дорогим другом" и пригласил его в Турцию на столетие со дня установления дипломатических отношений.

Кроме того, Эрдоган заявил, что Турция продолжить отвечать на любые нападения армии Башара Асада. Также он пообещал помогать сирийским беженцам для возвращения на родину, чтобы не усугублять гуманитарную ситуацию в регионе.

В свою очередь глава МИД РФ Сергей Лавров сообщил, что Россия и Турция создадут коридор безопасности в шесть километров к северу и югу от сирийской трассы М4. Эта дорога связывает Латакию и Алеппо​​​. Кроме того, с 15 марта начнется совместное патрулирование российскими и турецкими военными возле Серакиба.