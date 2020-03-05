Коронавирус разогнал американцев по домам

Пожилые работники и те, у кого есть семьи, обычно рады работать из дома, но это сложнее для молодых и одиноких работников, как показывают исследования.

Около 36 млн рабочих выполняют хотя бы часть своей работы на дому — но изменится ли эта ситуация, если вспышка коронавируса усилится?

По мере распространения коронавируса компании все чаще взвешивают варианты того, должны ли они или могут ли заставить работников выполнять свою работу из дома.

На этой неделе Twitter сказал своим сотрудникам работать из дома, чтобы замедлить распространение коронавируса. Примерно такие же крупномасштабные усилия по работе на дому уже предпринимаются в пострадавших странах, таких как Китай и Япония.

Даже в эпоху электронной почты и внутренних систем сообщений, таких как Slack и видеоконференций Zoom, согласно федеральным данным, многим людям будет трудно, если не невозможно, работать из дома в больших масштабах — даже если у них есть работа в офисе.

По данным Бюро статистики труда, 29% работников в США сказали, что они могут работать из дома в 2017-18 гг., 25%, заявили, что они так и делали. Бюро опросило всех работников в возрасте 15 лет и старше, которые не были самозанятыми работниками.

У этих работников в основном был более высокий уровень образования и они выполняли административные функции. Половина работников в сфере управления, бизнеса и финансовых операций заявили, что они выполняли некоторую работу на дому, 38% работников, занятых в «профессиональной деятельности», могли это делать. Только 5% работников сферы обслуживания и 7,4% техобслуживания и ремонта заявили, что могут работать дома.

По данным агентства, у заемщиков гораздо больше шансов получить удаленную работу. 8% людей, зарабатывающих до $630 в неделю, работали из дома в любой день, но 35% работников, зарабатывающих не менее $1531, работали дома.

Данные Бюро сосредоточены на работниках, которые посвятили некоторое время работе на дому, но, согласно данным переписи населения США, доля людей, которые работают исключительно дома, намного меньше — около 5,2% от всех работников в 2017 году.

Чем будут отличаться последствия?

Перспектива перехода на удаленную работу, вызванная коронавирусом, является еще одним примером того, как вирус может оказать различное влияние на разных работников. Например, работникам с низкой заработной платой придется покинуть свой дом и, возможно, подвергнуть себя опасности, поскольку у большинства нет оплачиваемого отпуска по болезни.

По состоянию на вторник в мире насчитывалось 92 303 случая заражения COVID-19, включая 106 подтвержденных случаев в Америке.

Экономист Яна Роджерс отметила, что все больше женщин работают в сфере услуг, здравоохранения и образования.

«Это прямой контакт с людьми, который невозможен дома», — сказала она.

Не так просто сказать, что люди, работающие в офисе, всегда будут лучше, если вспышка коронавируса увеличит число тех, кто перейдет на удаленную работу.

Ян Джеймс, консультант по бизнес-процессам в Питтсбурге, работает с компаниями в секторе обработки информации. Он занимается такими задачами, как оформление ипотеки и медицинских счетов. Это в основном офисные рабочие места. Даже по оценкам Джеймса, менее половины сотрудников компаний могли бы выполнять свою работу, если бы им пришлось остаться дома во время дальнейшего распространения коронавируса.

По словам Джеймса, прямые продажи требуют времени, а управлению нужен личный контакт. Он добавил, что при создании безопасной удаленной компьютерной сети могут возникнуть проблемы с IT.

По его словам, все его клиенты с разной степенью серьезности оценивают, следует ли им переходить на удаленную работу.

Проблемы удаленной работы

По словам Николаса Блума, профессора Стэнфордской Высшей Школы Бизнеса, многие компании могут временно предложить удаленную работу на неполный рабочий день. Но любые долгосрочные договоренности будут намного сложнее. Блум изучил опыт некоего китайского туристического агентства 2010 года, позволяющий некоторым сотрудникам работать из дома 4 из 5 дней. Его исследование показало, что это привело к увеличению производительности работников на удаленной работе на 13%.

Но это исследование было проведено при других обстоятельствах, не в момент вспышки коронавируса. По словам Блума, если работникам необходимо выполнять всю свою работу из дома длительное время, «долгосрочное воздействие будет значительным — обычно мотивация, креативность и новые идеи появляются от участия в жизни коллектива». По его словам, длительный период, дольше 1-2 недель работы на дому, может нанести ущерб экономическому росту.

Согласно исследованию Блума, пожилые работники и те, у кого есть семьи, обычно рады работать из дома, но это тяжело дается молодым и одиноким работникам.

«Работа на дому полный рабочий день изолирует, поэтому мы потенциально можем столкнуться с ростом проблем с психическим здоровьем из-за депрессий, если большое количество сотрудников будут вынуждены работать из дома долгое время, особенно если это будут одинокие, молодые сотрудники», — сказал он.

Изоляция может стать проблемой для некоторых работников, согласился Радж Чоудхури, профессор Гарвардской школы бизнеса, который сосредоточен на росте «географии труда» и росте удаленных рабочих мест. Но этого можно избежать с помощью планирования и объединения с наставниками, сказал он.

По словам Чоудхури, коронавирус может обернуться естественным экспериментом по проведению удаленной работы во всем мире. Чоудхури указал на февральское исследование, проведенное консалтинговой компанией Deloitte. В нем было обнаружено, что 82% офисных сотрудников используют гибкие варианты работы, 41% из которых решили работать из дома.

«Учитывая спрос на «возможность работать из дома», Чоудхури сказал, что удаленная работа, обусловленная ситуацией с коронавирусом, «может изменить ход игры»… Многие компании будут вынуждены пойти на это, что будет выгодно, как самой компании, так и работникам».