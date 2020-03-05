Биатлон. Херрман выиграла спринт этапа Кубка мира, Юрлова-Перхт – 11-я

В чешском местечке Нове-Место состоялся женский спринт этапа Кубка мира по биатлону. Гонку на 7,5 километров выиграла немецкая биатлонистка Денизе Херрман. Победное время немки составило 18 минут 51 секунду. В стрельбе она промахов не допустила.

Следом за ней на пьедестале расположилась француженка Анаис Бескон, финишировавшая спустя 27,2 секунды также при чистой стрельбе. Замкнула тройку лучших хозяйка этапа Маркета Давидова, проигравшая Херрман 49,7 секунды. На огневом рубеже она смазала один выстрел.

Российских биатлонисток не оказалось в Топ-10. Лучшей среди россиянок стала Екатерина Юрлова, занявшая 11 строчку. Она пересекла финишную линию через 1 минуту 33,3 секунды при двух промахах на стрельбе. Лариса Куклина – на 16 месте.