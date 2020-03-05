Российские пограничники приняли Эстафету Победы на Колыме

Колыма приняла Эстафету Победы. Памятный марафон в честь 75-летней годовщины разгрома фашизма организовали российские пограничники, передает ГТРК "Магадан".

Кубок, символизирующий целостность страны колымские пограничники встретили сегодня в сквере Победы. Участники торжественного шествия, в котором приняли участие представители региональной, городской власти и силовики, возложили цветы к "Узлу памяти".

Сергей Михайлов, начальник службы в Магадане ПУ ФСБ России по восточному Арктическому району отметил: "Наш многонациональный народ, который совершил бессмертный подвиг спасения Отечества, боролся за свободу страны. Где бы не жили сегодня ветераны Великой Отечественной, должны знать, что здесь в России мы высоко чтим их стойкость, мужество, верность".

Губернатор Магаданской области Сергей Носов добавил от себя, что пограничники – это те защитники, кто в далеком 41-м первыми приняли удар врага. Они первыми показали пример мужества и героизма, стойко защищая рубежи нашей Родины, — заключил глава региона.