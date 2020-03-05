Восстановлению экономики Греции не рад никто, кроме богатых

В Греции уже пахнет весной. Даже в самые суровые времена возрождение природы вселяет надежду. Но это будет жестокая весна для людей, погрузившихся в кризис десятилетней давности, испытывающих одно унижение за другим.

Костас управляет небольшим книжным магазином в центральном районе Афин. Несмотря на то, что он весел, ему трудно скрыть беспокойство. 15 лет назад он предложил свою квартиру под залог для кредита, который нужен был ему, чтобы привести в порядок книжный магазин. Когда долговой кризис в Греции привел к хаосу, обслуживание этого кредита стало невозможным.

Сегодня Костас — один из сотен тысяч лиц, с которых могут взыскать средства фонды, купившие долги, как у него, в банках по сниженным ценам. Судебный пристав и аукционист нависли над проблемными домовладельцами и представителями малого бизнеса, такими как Костас.

Интересно, что он почти не говорит об этом, охваченный безумием в СМИ по поводу примерно 30 тыс. беженцев, которых президент Турции Эрдоган освободил из лагерей, в которых они содержались, и позволил им проникнуть в Грецию. «Мы едва можем себя прокормить. Как мы поможем этим несчастным?», — жалуется Костас. Его затруднительное положение прекрасно отражает то, как кризис в Греции создал правило страха: приглушенный страх перед судебным приставом и явный страх перед «другими».

Читатели международной прессы, в которой в течение двух лет отмечалось предполагаемое восстановление экономики Греции, скорее всего, посчитают историю Костаса неубедительной. Они скажут, что инвесторы, скупившие греческий долг или акции несколько лет назад, получили прибыль, которую не принес бы ни один другой рынок. Правительство Греции в течение 10 лет брало в долг под процентные ставки менее 1%. Является ли свидетельством восстановления возможность рефинансировать свой долг по таким низким процентным ставкам?

Парадокс — это греческое слово, для которого есть веские основания: сегодняшняя Греция доказывает, что государство и большинство граждан вполне могут стать еще беднее, пока олигархия богатеет на торговле своими активами. Но зачем инвесторам кредитовать греческое правительство дешево, если оно останется банкротом?

Причина в том, что тройка кредиторов Греции — ЕС, ЕЦБ и МВФ — вывела 85% государственного долга с денежных рынков и переложила его прямо на плечи европейских налогоплательщиков. Они также отложили все выплаты до 2032 года и предоставили правительству Греции официальные займы для покрытия выплат частным лицам на 30 млрд евро. Так почему не выделить кредит греческому правительству под небольшую, но положительную процентную ставку, когда альтернативой является кредитование правительств Германии или Нидерландов по текущим отрицательным процентным ставкам? Пока греческое правительство остается образцовым узником «тройки», кредитование неплатежеспособного государства Греции с минимальными ставками выгодно.

Если говорить о частном секторе Греции, как инвесторы извлекут из этого выгоду, если он тоже обанкротится? Легко, как видно на примере Костаса. Его кредит в размере 100 тыс. евро был продан его банком хедж-фонду за 8 тыс. евро. Если хедж-фонд продаст с аукциона его квартиру за 20 тыс. евро, его норма прибыли взлетит до 250%. Тот факт, что Костас потеряет и свой дом, и свой книжный магазин, что пагубно скажется на налогах государства, вообще не рассматривается хедж-фондом или международными СМИ.

Во время первой фазы греческого кризиса все социальные классы, за исключением самых обеспеченных 0,1%, оказались в тяжелом положении. Но с 2018 года три социальные группы жили по-разному. Безусловно, самая большая группа, к которой принадлежит Костас, томится в тюрьме должников, все глубже погружаясь в безнадежность. Средняя группа достигла дна, живя при стабильных, хотя и сильно сокращенных ресурсах. Наконец, у небольшой группы дела идут невероятно хорошо: они поддерживаются распродажами государственных активов, связаны с хедж-фондами, получающими прибыль от сделок по кредитам, а также с финансированием из ЕС.

Новое правительство Греции, возглавляемое Кириакосом Мицотакисом, это интересная коалиция фигур из его партии «Новая демократия». Одна фракция, близкая к кругу премьер-министра, представляет интересы неолиберально настроенной олигархии. Она полна решимости продолжать политику жесткой экономии «тройки» и политику распродаж, от которой они выигрывали. Вторая ультраправая, абсолютно ксенофобская националистическая фракция — это местное отделение националистического интернационала (включая Дональда Трампа, Маттео Сальвини, Виктора Орбана, Марин Ле Пен, Нарендру Моди).

Эту хрупкую коалицию неолибералов и расистских консерваторов объединяют «решения» для свободного рынка в пользу олигархии, внутренние авторитарные движения и подход трампианцев к мигрантам. К счастью, нацистская партия «Золотой рассвет» была изгнана из парламента, но, к сожалению, ее расистская повестка дня сохранилась в правительстве.

Когда рано или поздно рассказ о восстановлении экономики превращается в жестокую ложь, это правительство воспользуется опасениями маленьких людей по поводу миграции, чтобы сохранять спокойствие таких людей, как Костас. В то же время оно развернет авторитарный аппарат, который и создается в настоящее время, чтобы ликвидировать несколько оставшихся активов.

Совсем недавно на телевидении был показан сюжет, раскрывающий способность греческого кризиса символизировать загадку Европы: визит к греко-турецкой границе премьер-министра Греции, который, как и его предшественники, полностью поддался канцлеру Ангеле Меркель, в сопровождении Урсулы фон дер Лайен — которую Меркель продвигала на пост нового президента Еврокомиссии, но которую не избрали бы без поддержки Орбана в Европейском парламенте.

Что они делали? Они защищали политику нарушения права, проводимую Орбаном, когда международное право позволяет беженцам въехать на определенную территорию, чтобы подать заявку на убежище. По сути, они ускорили гибель проекта Меркель, направленного на то, чтобы сдержать ксенофобию. Кроме того, они невольно доказали, что Греция — «канарейка в ​​шахте».