Мужчина получил более 5 лет тюрьмы за оправдание терроризма

Житель Калуги Иван Любшин получил пять лет и два месяца колонии общего режима за комментарий в социальной сети "ВКонтакте". Такое решение вынес второй западный окружной военный суд.

Адвокат международной правозащитной группы "Агора" Татьяна Молоканова рассказала, что комментарий Любшина оправдывал терроризм. Гособвинение запрашивало для жителя Калуги шесть лет и месяц колонии. Защита, в свою очередь, настаивала на оправдании.

Комментарий Ивана Любшина был написан к новости о взрыве в приемной архангельского УФСБ. По словам Молокановой, приговор суда будет обжалован.

Это уже не первая судимость жителя Калуги. В 2017 году его приговорили к штрафу в размере 400 тысяч рублей за возбуждение ненависти и вражды, а также реабилитацию нацизма.

Взрыв в Архангельске произошел 31 октября 2018 года. Семнадцатилетний парень привел в действие самодельную бомбу. В результате несовершеннолетний погиб на месте. Трое сотрудников ФСБ получили ранения.