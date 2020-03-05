5 марта 202022:46

Два грузовых поезда столкнулись в Казани

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Несколько рабочих чудом не пострадали при столкновении двух грузовых составов в Татарстане, в результате которого пять вагонов сошли с рельсов, сообщили в республиканском управлении МЧС.

ЧП произошло около 16:00 5 марта на станции Юдино Горьковской железной дороги, в Кировском районе Казани.

 

"Допущено боковое столкновение маневрового состава с прибывающим на третий путь поездом №2034 (87 вагонов, вес — 2034 тонны) с последующим сходом вагонов", — говорится в отчете.

По предварительным данным, машинист маневрового состава проследовал на запрещающий сигнал, что и послужило причиной аварии, в результате которой несколько вагонов завалились на здание пункта коммерческого осмотра. Строение получило серьезные повреждения, но по счастью в момент столкновения внутри не было людей — они вышли на улицу.

Вагоны грузового состава были пусты, габарит главных путей не нарушен, но повреждены два столба контактной сети. На место был направлен восстановительный поезд.

На движении пассажирских составов этот инцидент никак не сказался.

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