Водитель выстрелил в отказавшегося уступать ему дорогу пешехода в Майкопе

Стрельбой в центре Майкопа завершился конфликт водителя и пешехода, повздоривших из-за первенства на пешеходном переходе. Стычка попала в объектив камеры наблюдения.

Полем для выяснения отношения стало пересечение улиц Гоголя и Комсомольской. Именно тут около полудня 5 марта и сошлись 68-летний владелец Mercedes-Benz и 21-летний пешеход. Водитель отказался пропускать молодого человека на переходе, но тот все равно проскочил прямо перед машиной, чем накликал на себя гнев водителя. Последний бросил автомобиль и попытался доходчиво объяснить визави ошибочность его действий. Для пущей убедительности он достал травматический пистолет и дважды выстрелил в оппонента.

Диспут перерос в короткую драку, остановил которую еще один выстрел. Пенсионер пригрозил махавшему кулаками молодому человеку и впредь не жалеть пуль, после чего удалился. Нашли его полицейские спустя несколько часов, к тому моменту пострадавшему уже оказали помощь в больнице.

Проводится доследственная проверка, если медики подтвердят, что молодой человек получил серьезные травмы, водителю грозит уголовная ответственность.