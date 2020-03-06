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6 марта 202000:01

В правительстве создана комиссия по повышению устойчивости экономики

Global Look Press

В российском кабмине создана структура по повышению устойчивости экономики, сообщили в пресс-службе правительства. Главой этой комиссии стал первый вице-премьер Андрей Белоусов.

Комиссия будет координировать деятельность органов исполнительной власти, передает ТАСС. Также ей предстоит взаимодействовать с предпринимателями, учеными и общественниками, разрабатывать и реализовывать мероприятия, способствующие устойчивости развития экономики – как сектора в целом, так и отдельных отраслей. В числе таких мероприятий — также и те, что связаны с распространением коронавируса COVID-19.

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