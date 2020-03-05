Вечный хаос: почему Ближний Восток омрачен присутствием Америки

Если и можно извлечь какие-то уроки из 30 лет американского вмешательства, так они заключаются в том, что политика иностранных государств слишком сложна, чтобы в нее могла вмешаться внешняя сверхдержава и это бы не закончилось дорогостоящими последствиями.

Цель внешней политики Америки на Ближнем Востоке заключается в создании стабильности. Стабильность дает постоянный доступ к нефти региона и не подпускает враждебных и идеологически мотивированных исламистов к власти — и то, и другое лежит в плоскости интересов Америки. На фоне длинного списка конкурирующих групп, борющихся за влияние, Ближний Восток считается слишком горячей точкой для региона, чтобы оставить его предоставленным самому себе.

Поэтому США держат в регионе около 50 тыс. военнослужащих, чтобы не допустить хаоса. И несмотря на обещания поступить иначе, эта цифра растет, так как в течение первого срока президент Дональд Трамп все больше расширял военное присутствие Америки в Саудовской Аравии, Ираке и Кувейте.

Но после 20 с лишним лет того, как одна военная акция за другой терпела неудачу в регионе, очевидно, что если Америка хочет создать стабильность на Ближнем Востоке, ей необходимо вывести свои войска и официальных лиц. Попытки Америки навести порядок в регионе обычно ухудшают ситуацию. Вопреки распространенному мнению внешнеполитического истеблишмента, дело не в том, что Америке не хватает военного присутствия в этом районе, а в том, что его слишком много.

Одна из основных проблем, связанных с таким сильным военным потенциалом, заключается в том, что Америка его использует. США развернули военные силы в 10 странах Ближнего Востока и соблазну применить такую силу трудно противостоять. Когда возникает кризис, как в Ливии или Сирии, или когда политические разногласия зашли в тупик, как в Ираке, США с большей вероятностью отдают предпочтения военным решениям, а не дипломатическим. Военная мощь часто приводит к высокомерию, даже если у него благие намерения. Лучший пример — Америка на Ближнем Востоке. И если и можно извлечь какие-то уроки из 30 лет американского вмешательства, то они заключаются в том, что политика иностранных государств слишком сложна, чтобы внешняя сверхдержава могла вмешаться и это бы не привело к дорогостоящим непреднамеренным последствиям.

Факт, что именно две войны в Ираке создали необходимые условия для возникновения ИГИЛ. Именно война в Ираке и последующая смена режима создали для ИГИЛ поле битвы для борьбы и возможность этой организации привлекать людей со всего мира. На пике своей деятельности она требовала контроля над 100 тыс. квадратных километров и 20 тыс.-30 тыс. боевиков, бросая вызов правлению в Сирии и Ираке, на Филиппинах и Нигерии.

Значит ли это, что Америка «создала» ИГИЛ (запрещена в России)? Конечно нет. Но нельзя не заметить, что именно американские интервенции создали такие благоприятные условия для прихода этой организации к власти. Без них ИГИЛ осталась бы беслодной идеей одинокого иорданского джихадиста.

И не только военные действия Америки дестабилизировали регион; поведение тех, кого он защищает, подорвали его. Ближний Восток находится в состоянии холодной войны, в которой Иран и Саудовская Аравия борются за влияние через посреднические силы. США поддерживают Саудовскую Аравию практически при любых обстоятельствах, что ободряет страну и позволяет ей занять агрессивные позиции в таких местах, как Йемен, Катар и Ливан. Саудовская агрессия оказалась особенно трагичной в Йемене, где ее руководство избегало дипломатического решения проблемы в пользу политики, которая привела к тому, что ООН назвала мировым сильнейшим гуманитарным кризисом. Несмотря на то, что война привела к тупику, саудовский режим продолжал бомбить больницы, свадьбы, водные объекты и сельскохозяйственные угодья, в упорных попытках склонить чашу весов в свою пользу. Это безрассудное поведение было поддержано неявной гарантией безопасности от размещения американских войск в Саудовской Аравии. Режим может позволить себе быть таким упрямым, только в том случае, когда он находится под защитой единственной в мире сверхдержавы. То, что Америка расширяет военное присутствие в королевстве, только поощрит руководство Саудовской Аравии в будущем.

Учитывая, что так много беспорядков возникло из-за присутствия американских военных, можно ожидать, что США снизят численность войск, а не расширят их. После 20 лет провальных планов большинство признают, что это должно произойти. Тем не менее, Америка не покинула регион, хотя две администрации сосредоточили свою внешнюю политику на том, чтобы отделиться от него — и затем были втянуты в конфликты, частью которых ни одна из них не хотела быть. Вместо того, чтобы стабилизировать регион и сосредоточиться на других приоритетных целях, обширная сеть военных активов Америки прикована к его политике. Америка часто использует свои вооруженные силы непродуктивными способами.