"Зенит" прервал серию поражений в Евролиге, обыграв "Жальгирис"

Баскетбольный клуб "Зенит" добился первой победы в последних семи матчах в Евролиге. Неудачная серия петербургского клуба прервалась в матче против литовского "Жальгириса", который проходил в городе на Неве.

Баскетболисты "Зенита" провалили начало матча, уступив первую четверть 12:27. Но они смогли переломить ход матча, перевели матч в овертайм, где добыли победу со счетом 76:75. Самым результативным игроком "Зенита" стал Эндрю Альбиси, набравший 19 очков. В составе "Жальгириса" Джок Ландейл набрал 27 баллов.

Для "Зенита" эта победа стала первой в Евролиге под руководством Хави Паскуаля, возглавившего команду в феврале 2020 года. Впрочем, клуб из Санкт-Петербурга по-прежнему сохраняет за собой последнюю строчку в таблице Евролиги.