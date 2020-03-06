Турция пытается силой "выдавить" мигрантов в ЕС

Турция старается силой "выдавить" мигрантов в Евросоюз: она разместила спецназ по всей линии сухопутной границы с Грецией, чтобы никто из нелегалов не мог вернуться.

С греческой стороны к границе также стянуты армейские подразделения и полиция, чтобы не дать людям прорваться. В Афинах сообщают, что за сутки предотвратили тысячи попыток нелегально пересечь границу, совершили десятки арестов.

Евросоюз пытается убедить Турцию выполнять обязательства по миграционному соглашению, сообщает телеканал "Россия 24". В Грецию перебрасывают дополнительные военные силы и обещают техническую и финансовую помощь. Представители Красного Креста заявили, что возмущены сложившейся ситуацией.

"Любые страны и ЕС имеют, конечно, право устанавливать свою политику, но она никогда не должна затрагивать человеческое достоинство, — заявил Франческо Рокка, президент международной Федерации обществ Красного Креста и Красного Полумесяца. — Очень печально, что мы снова видим людей, рассматриваемых как политическое оружие. Это неприемлемо".