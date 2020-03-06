Круизный лайнер Grand Princess задержан у берегов Калифорнии из-за коронавируса

В Германии число заболевших коронавирусом COVID-19 выросло на 100 человек. Темпы — почти как в Китае. Только здесь они растут, а в Поднебесной идут на спад. Причем там обещают в марте полностью справиться с эпидемией.

В Швейцарии зафиксирован первый случай смерти от коронавируса. Сообщения о новых заболевших приходят из Финляндии, Норвегии, Австрии и Кувейта.

В Гонконге просят инфицированных держаться подальше от домашних питомцев, потому что выяснилось — вирус передается от людей к собакам. Но у них заболевание проходит в слабой форме.

Поступают новые сообщения о задержках круизных лайнеров. Корабль Grand Princess застрял у берегов американского штата Калифорния. На борту — две с половиной тысячи человек. У пассажиров подозревают коронавирус, передает телеканал "Россия 24". Дело в том, что от болезни скончался человек, который совершил круиз на этом судне две недели назад.