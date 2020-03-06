Инвентаризация налоговых льгот и кадры для Дальнего Востока: поручения президента

Владимир Путин подписал ряд поручений. В частности, правительство должно к 1 июля провести инвентаризацию налоговых льгот и определить те, которые носят инвестиционный характер.

До 15 апреля Михаил Мишустин и главы регионов Дальнего Востока должны оценить потребности этого округа в дополнительной рабочей силе. До 1 сентября кабмин должен подготовить предложения по созданию Института истории обороны и блокады Ленинграда.

Кроме того, президент поручил правительству рассмотреть вопросы о господдержке производителей улиток и по снижению НДС на корма до 10 процентов. Эксперты отмечают, что последняя мера может привести к удешевлению мяса.