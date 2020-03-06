ЦСКА пробился в плей-офф Евролиги, разгромив "Панатинаикос"

Столичный баскетбольный клуб ЦСКА стал участником плей-офф Евролиги. В выездном матче 28 тура против греческого "Панатинаикоса" подопечные Димитриса Итудиса разгромили соперника на его домашней площадке в Афинах.

По итогам четырех десятиминуток московские "армейцы" набрали на 31 балл больше своего соперника и одержали победу со счетом 97:66. Лучшим снайпером матча стал Дэрран Хиллард, набравший 21 очко. Также 18 баллов набрал Майк Джеймс.



После выездного успеха в Греции баскетболисты ЦСКА завоевали место в следующем раунде Евролиги. После 28 матчей красно-синие идут на пятом месте в таблице регулярного чемпионата. Всего в плей-офф выходит восемь команд.