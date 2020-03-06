Профилактика, удаленка, запрет командировок: коронавирус влияет на рынок труда в России

Угрозой коронавируса озабочены все больше российских работодателей, несмотря на то, что случаи заражения в России остаются единичными.

Число компаний, которые начали проводить профилактические меры, увеличилось в 2 раза. Каждая седьмая обеспокоена распространением коронавируса COVID-19. Это результаты опроса 500 работодателей, проведенного сервисом SuperJob.

Кстати, и соискатели изменили свое поведение — все больше ищут удаленную работу. Спрос на нее вырос в полтора раза.

Чаще всего в компаниях отказываются от корпоративных мероприятий и совещаний, ограничивают зарубежные командировки, ведут мониторинг состояния здоровья, раздают медицинские маски и противовирусные препараты, информируют о мерах профилактики, с симптомами болезни отправляют домой.

А тех, кто вернулся из-за границы, переводят на карантин. Так, например, поступили в "КАМАЗе". Восемь сотрудников компании недавно приехали из зарубежной командировки, шестеро — были в Италии. Теперь 14 дней они должны будут соблюдать режим карантина.

Ранее в "КАМАЗе" говорили о возможных перебоях с поставками комплектующих из Китая. Не исключали, что с 20 апреля на предприятии могут ввести режим неполной рабочей недели. Сегодня эту информацию руководство опровергло — в апреле там будут работать по стандартному графику пятидневки. Более того, в компании утверждают — спрос на КамАЗы в России вырос. И связывают это как раз с коронавирусом. Заказчики переходят с импортного на отечественное. На производстве было принято решение об увеличении темпа сборки автомобилей — до 170 штук в сутки.

В офисах компании "Роснефть" отслеживают состояние сотрудников с помощью специальной медтехники и бесконтактных термометров. Помещения ежедневно дезинфицируются. Зарубежные командировки сотрудников временно ограничены.

"Транснефть", помимо стандартных профилактических мер, запретила доставку курьерскими службами любой продукции, кроме деловой почты. В центральном офисе увеличено количество парковочных мест для сотрудников, чтобы минимизировать их передвижение на общественном транспорте. Компания также организовала пять точек тестирования на COVID-19 и планирует довести их до восьми.

В "ФосАгро" предприняли меры по резкому ограничению зарубежных командировок, а также рекомендовали сотрудникам воздержаться от поездок на время отпуска.

"У компании вышел приказ об ограничении зарубежных командировок. Планируем работать, работу строить с привлечением средств видеосвязи, телефонных конференций. Кроме того, по графику отпусков наших сотрудников дали рекомендацию больше путешествовать по России", — комментирует ситуацию первый заместитель генерального директора ПАО "ФосАгро" Михаил Рыбников.

На "Северстали" запретили деловые поездки в страны с подтвержденными случаями заболевания. Банкам в этой ситуации приходится заботится и о сотрудниках, и о клиентах.

"Банк ВТБ предпринимает все необходимые меры для минимизации возможных рисков. На сегодняшний день во всех отделениях используются дезинфицирующие средства при работе с документами, с бумагами, с купюрами. Они есть в достаточном количестве в каждом офисе. Это позволяет повысить меры профилактики. Кроме того, те наши клиенты, которые в настоящее время не хотят посещать офисы банка, могут осуществить почти все операции в режиме онлайн", — рассказывает старший вице-президент, руководитель департамента розничного бизнеса ВТБ Мигель Маркарянц.

"Ростех" ограничил зарубежные командировки сотрудников и сократил состав делегаций на зарубежных выставках. Отменяются и массовые мероприятия внутри страны. Из-за коронавируса пришлось перенести сроки проведения Российского инвестиционного форума в Сочи и Ялтинского экономического форума.

В Госдуме тоже приняли решение отложить командировки депутатов за рубеж. Правда, спикер парламента объяснил это напряженным графиком работы депутатов. Но хуже от этого запрета точно не будет.