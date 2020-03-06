Кубок Испании по футболу впервые в истории оспорят две баскские команды

В футбольном Кубке Испании определились оба участника финального матча. Ими стали "Атлетик" из Бильбао и сан-себастьянский "Реал Сосьедад". Обе команды представляют Басконию, и впервые в истории финал кубка станет баскским.

"Атлетик" по итогам двух матчей полуфинала обыграл "Гранаду". Первая встреча команд завершилась победой басков, вторая их поражением со счетом 1:2 – клуб из Бильбао прошел в финал благодаря голу на выезде.

"Сосьедад" же в своем полуфинале встречался с "Мирандесом" и дважды его обыграл. Первую игру сан-себастьянцы выиграли 2:1, вторую – 1:0 и по сумме двух встреч вышли в финал Кубка Испании.

Решающий поединок состоится 18 апреля в Севилье.