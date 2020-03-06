"Пора уже нам опомниться": погибший в Москве мужчина оказался чемпионом Украины по шахматам

Вторым погибшим от удушья в квартире на западе Москвы оказался 26-летний одесский гроссмейстер и чемпион Украины по быстрым шахматам Станислав Богданович, сообщает Championat.com. Его тело с пакетом на голове обнаружили рядом с 18-летней украинской шахматисткой Александрой Вернигорой.

Молодой человек и его девушка, по данным источника ТАСС в правоохранительных органах, погибли во время употребления веселящего газа в квартире на Кастанаевской улице. Их тела нашел отец Александры, признаков насильственной смерти, как уточнила старший помощник руководителя ГСУ СКР по Москве Юлия Иванова, обнаружено не было.

Несколько дней назад Богданович впервые в своей практике сыграл за Россию в онлайн-матче против Украины, после чего подвергся нападкам со стороны украинских шахматистов. Свой поступок Станислав объяснил тем, что заработал на этой игре. Но не только.

"Я сейчас нахожусь в России. Было бы некрасиво, будучи гостем, выступать против тех, кто оказывает радушный прием. Это просто дань уважения, — написал Богданович на своей странице в Facebook, особо подчеркнув, что таким образом он помогает наладить отношения между двумя странами. — Пора уже нам опомниться и остановить эту междоусобицу. Возможно, если бы каждый из нас всего по одному разу сыграл за Россию, то любой конфликт уже был бы исчерпан".

Позже Богданович — Богданович — серебряный призёр чемпионата Европы среди юношей до 12 лет, чемпион Украины среди юношей до 18 лет, чемпион Одессы и чемпион Украины по быстрым шахматам — удалил свой пост без объяснения причин.

На место обнаружения тел работают оперативники, проводится доследственная проверка.