Вифлеем закрыт из-за коронавируса

Въезд и выезд из палестинского города Вифлеем закрыты из-за коронавируса COVID-19. Соответствующее распоряжение после экстренного совещания отдал глава минобороны Израиля Нафтали Беннет. Ни израильтянам, ни палестинцам нельзя въезжать в город или покидать его. В одном из отелей Вифлеема выявлено 7 предполагаемых случаев заражения коронавирусом.

На территории Палестины действует режим чрезвычайной ситуации из-за эпидемиологической обстановки, передает РИА Новости. Все учебные заведения закрыты.

В Израиле зафиксировано 17 случаев заражения. Совместные учения вооруженных сил Израиля и Европейского командования США остановлены. В страну не допускаются граждане из Китая, Японии, Южной Кореи, Гонконга, Макао, Таиланда, Сингапура, Италии, Франции, Испании, Австрии, Швейцарии, Германии, Андорры и Сан-Марино. Израильтяне, прибывшие из этих регионов, в обязательном порядке проходят двухнедельный карантин.