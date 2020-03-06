"МанЮнайтед" выбил команду Руни из Кубка Англии

Английский футбольный клуб "Манчестер Юнайтед" стал четвертьфиналистом Кубка Англии после того, как он обыграл "Дерби Каунти" со счетом 3:0. Встреча проходила на домашнем стадионе "Дерби" – "Прайд Парк".

"Красные дьяволы" открыли счет на 33 минуте после того, как ворота "баранов" поразил защитник Люк Шоу. Перед самым перерывом Одион Игало удвоил преимущество манкуиниацев, а на 70 минуте он же забил еще раз, и установил окончательный счет.

В составе "Дерби" выступает бывший нападающий "Манчестер Юнайтед" Уэйн Руни. Против одной из своих прежних команд 34-летний англичанин провел весь матч, получив желтую карточку.

"МЮ" теперь поборется за выход в полуфинал турнира. Его соперником по 1/4 финала станет "Норвич", который накануне выбил из розыгрыша Кубка Англии "Тоттенхэм Хотспур".