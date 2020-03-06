Английская премьер-лига стала нерукопожатной из-за коронавируса

В чемпионате Англии по футболу временно запрещены традиционные рукопожатия игроков друг с другом, и с официальными лицами, которые обычно перед началом матчей. Это правило вступит в силу со следующего тура премьер-лиги.

Запрет рукопожатий участников матча связан с предотвращением распространения коронавируса, сообщает ТАСС. После построения команд на поле игроки обеих команд не будут проходить мимо друг друга и жать руки. Правило распространится и на всех официальных лиц встреч английского чемпионата.

Предстоящий тур премьер-лиги стартует седьмого марта матчем лидера таблицы "Ливерпуля" против одного из аутсайдеров "Борнмута". После 28 туров у мерсисайдцев 79 очков. Они на 22 балла опережают идущий вторым "Манчестер Сити".