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Конфликт в Сирии 36 минут назад

6 марта 202007:04

Переговоры Путина и Эрдогана: мир в Идлибе и реакция ООН

Переговоры Путина и Эрдогана: мир в Идлибе и реакция ООН

В сирийском Идлибе вступил в силу режим прекращения огня, о котором накануне в Кремле договорились президенты России и Турции. Консультации длились более шести часов, напоминает телеканал "Россия 24".

Лидеры вначале общались один на один, после — с участием делегаций. По итогам стороны сделали заявление. Согласно документу, с 15 марта в Сирии возобновят совместное патрулирование, а вдоль трассы М4 создадут коридор безопасности.

Выступая с заявлением для прессы, Владимир Путин подчеркнул: несмотря на разногласия, Москва и Анкара смогли договориться по многим спорным вопросам. "Мы не всегда согласны с нашими турецкими партнерами в своих оценках происходящего в Сирии, но каждый раз в критические моменты, опираясь на достигнутый высокий уровень двусторонних отношений, нам до сих пор удавалось находить точки соприкосновения по возникшим спорным моментам, выходить на приемлемые решения. Таки произошло и в этот раз", — отметил президент России.

"Сегодня ночью, начиная с 00:01, в полночь с 5 на 6 марта, будет введен режим прекращения огня, — сообщил президент Турции Эрдоган. — Для обеспечения устойчивого режима прекращения огня будут предприняты все необходимые шаги. Наша задача заключается в том, чтобы еще больше не усугублять гуманитарную ситуацию в этом регионе. Мы будем прилагать все усилия, чтобы оказать необходимую помощь всем нуждающимся лицам в Сирии, также мы обеспечим облегчение возвращения беженцев на свои места жительства, которые покинули свои территории в результате этих нападений".

В ООН отреагировали на переговоры Путина и Эрдогана. Генеральный секретарь Антониу Гутерриш выразил надежду на то, что российско-турецкий договоренности приведут к устойчивому прекращению огня.

Итоги переговоров прокомментировали и в США. Американский Госдеп заявил, что приветствует достигнутые договоренности и надеется на скорейшую деэскалацию конфликта в Идлибе.

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