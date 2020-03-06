Ассистентский хет-трик Панарина помог "Рейнджерс" обыграть "Вашингтон"

Американский хоккейный клуб "Нью-Йорк Рейнджерс" стал победителем матча "регулярки" НХЛ против "Вашингтон Кэпиталз", забив в овертайме решающую шайбу. Итоговый счет – 6:5 в пользу хоккеистов из Нью-Йорка.

Главным героем матча стал форвард "рейнджеров" Мика Зибанеджад, оформивший пять голов в ворота соперника. Его одноклубник из России Артемий Панарин совершил три голевые передачи, а Павел Бучневич – одну. В активе российского голкипера "джерс" Александра Георгиева 29 сейвов.

В свою очередь, в составе проигравших "Кэпиталз" двумя голами отметился Александр Овечкин, а Илья Ковальчук отметился своей первой заброшенной шайбой за "Вашингтон". Также у него одна голевая передача. Ворота "столичных" защищал Илья Самсонов, отразивший 33 броска из 39.

Еще одна нью-йоркская команда – "Айлендерс" проиграла "Оттаве Сенаторз" (3:4), а "Бостон Брюинз" на выезде обыграл "Флориду Пантерз" (2:1).