6 марта 202006:12

Ассистентский хет-трик Панарина помог "Рейнджерс" обыграть "Вашингтон"

nhl.com

Американский хоккейный клуб "Нью-Йорк Рейнджерс" стал победителем матча "регулярки" НХЛ против "Вашингтон Кэпиталз", забив в овертайме решающую шайбу. Итоговый счет – 6:5 в пользу хоккеистов из Нью-Йорка.

Главным героем матча стал форвард "рейнджеров" Мика Зибанеджад, оформивший пять голов в ворота соперника. Его одноклубник из России Артемий Панарин совершил три голевые передачи, а Павел Бучневич – одну. В активе российского голкипера "джерс" Александра Георгиева 29 сейвов.

В свою очередь, в составе проигравших "Кэпиталз" двумя голами отметился Александр Овечкин, а Илья Ковальчук отметился своей первой заброшенной шайбой за "Вашингтон". Также у него одна голевая передача. Ворота "столичных" защищал Илья Самсонов, отразивший 33 броска из 39.

Еще одна нью-йоркская команда – "Айлендерс" проиграла "Оттаве Сенаторз" (3:4), а "Бостон Брюинз" на выезде обыграл "Флориду Пантерз" (2:1).

Сейчас

05:25

Семь россиян с Diamond Princess выписаны из больницы

03:13

Вифлеем закрыт из-за коронавируса

00:53

Владимир Путин: поправки в Конституцию востребованы

00:29

В Москве погибла украинская шахматистка

00:24

Круизный лайнер Grand Princess задержан из-за коронавируса

21:16

Собянин: в Москве вводится режим готовности в связи с коронавирусом

20:51

Петербургский экономический форум отменили из-за коронавируса

Показать все новости

Картина дня

Показать все новости

Самое читаемое

Показать все новости

Телеканал "Россия"

Показать все новости

Вести.Экономика

Показать все новости

Вести.Hi-tech

Показать все новости

Авто.Вести.Ru

Показать все новости

Вести в 20.00

Показать все новости

Вести-Москва

Показать все новости

Вести.Регионы

Показать все новости

Вести.Наука

Показать все новости

Телеканал "Культура"

Показать все новости

Москва 24

Показать все новости

Сегодня

На борту лайнера, вставшего на карантин у берегов Калифорнии, находятся четверо россиян

На борту лайнера, вставшего на карантин у берегов Калифорнии, находятся четверо россиян

2 часа назад
Владимир Путин: поправки в Конституцию востребованы

Владимир Путин: поправки в Конституцию востребованы

5 часов назад
Штаты обвиняют Тинькова в подаче ложных налоговых сведений

Штаты обвиняют Тинькова в подаче ложных налоговых сведений

2 часа назад
Новый премьер Украины считает подачу воды в Крым "вопросом гуманитарной ответственности"

Новый премьер Украины считает подачу воды в Крым "вопросом гуманитарной ответственности"

1 час назад

Трансляции

10:00

Брифинг Марии Захаровой
14:00

Встреча Владимира Путина с представителями общественности
Все трансляции
Ассистентский хет-трик Панарина помог "Рейнджерс" обыграть "Вашингтон"

Ассистентский хет-трик Панарина помог "Рейнджерс" обыграть "Вашингтон"

33 минуты назад
Путин и Эрдоган договорились о прекращении огня в Идлибе

Путин и Эрдоган договорились о прекращении огня в Идлибе

10 часов назад
"Не дельфийский оракул, но учусь": синоптик Тишковец напророчил "малиновое" лето

"Не дельфийский оракул, но учусь": синоптик Тишковец напророчил "малиновое" лето

13 часов назад
Ситуация под контролем: для профилактики коронавируса в Москве введен режим повышенной готовности

Ситуация под контролем: для профилактики коронавируса в Москве введен режим повышенной готовности

5 часов назад
"Кормила и слезы градом": Тарасов и жена назвали имя второй дочери

"Кормила и слезы градом": Тарасов и жена назвали имя второй дочери

12 часов назад
Петербургский международный экономический форум отменили из-за коронавируса

Петербургский международный экономический форум отменили из-за коронавируса

9 часов назад
Стоянов: все мои женщины были несчастливые, некрасивые и небогатые

Стоянов: все мои женщины были несчастливые, некрасивые и небогатые

15 часов назад
"Пора уже нам опомниться": погибший в Москве мужчина оказался чемпионом Украины по шахматам

"Пора уже нам опомниться": погибший в Москве мужчина оказался чемпионом Украины по шахматам

3 часа назад
Асад объяснил, когда восстановит отношения с Турцией

Асад объяснил, когда восстановит отношения с Турцией

9 часов назад
Профилактика, удаленка, запрет командировок: коронавирус влияет на рынок труда в России

Профилактика, удаленка, запрет командировок: коронавирус влияет на рынок труда в России

3 часа назад
Список лишних профессий возглавили охранники

Список лишних профессий возглавили охранники

10 часов назад
Доктор Мясников рассказал, провоцирует ли ЭКО онкологию

Доктор Мясников рассказал, провоцирует ли ЭКО онкологию

19 часов назад
Американская девочка с большим родимым пятном прилетела в Краснодар

Американская девочка с большим родимым пятном прилетела в Краснодар

11 часов назад
"Невеста комдива" и "Ирония весны": что ожидает зрителей телеканала "Россия 1" в праздники

"Невеста комдива" и "Ирония весны": что ожидает зрителей телеканала "Россия 1" в праздники

13 часов назад
Борьба характеров и сильные эмоции: "Лёд 2" заставляет поверить в чудо

Борьба характеров и сильные эмоции: "Лёд 2" заставляет поверить в чудо

20 часов назад
Карантин в детском саду и школе. Как помочь ребенку не заболеть

Карантин в детском саду и школе. Как помочь ребенку не заболеть

02.03.2020 15:23
Нужна помощь: Владу Мельникову спасет срочная операция

Нужна помощь: Владу Мельникову спасет срочная операция

02.03.2020 08:35
Семь россиян с лайнера Diamond Princess выписаны из больницы Владивостока

Семь россиян с лайнера Diamond Princess выписаны из больницы Владивостока

1 час назад
Английская премьер-лига стала нерукопожатной из-за коронавируса

Английская премьер-лига стала нерукопожатной из-за коронавируса

2 часа назад
Шварценеггер против "Промобота": Терминатор обиделся на робота-двойника

Шварценеггер против "Промобота": Терминатор обиделся на робота-двойника

2 часа назад
Инвентаризация налоговых льгот и кадры для Дальнего Востока: поручения президента

Инвентаризация налоговых льгот и кадры для Дальнего Востока: поручения президента

3 часа назад
Коронавирус против Формулы-1: на Гран-при Бахрейна перестали продавать билеты

Коронавирус против Формулы-1: на Гран-при Бахрейна перестали продавать билеты

4 часа назад
В РФ изменится система оплаты больничных, декретных и очередных отпусков

В РФ изменится система оплаты больничных, декретных и очередных отпусков

4 часа назад
Украинская шахматистка Вернигора погибла в Москве от веселящего газа

Украинская шахматистка Вернигора погибла в Москве от веселящего газа

6 часов назад
В правительстве создана комиссия по повышению устойчивости экономики

В правительстве создана комиссия по повышению устойчивости экономики

6 часов назад
Журнал Time выбрал 100 "женщин года", определивших облик столетия

Журнал Time выбрал 100 "женщин года", определивших облик столетия

7 часов назад
Два грузовых поезда столкнулись в Казани

Два грузовых поезда столкнулись в Казани

7 часов назад
Берлускони расстался с возлюбленной и завел новую, моложе на 53 года

Берлускони расстался с возлюбленной и завел новую, моложе на 53 года

8 часов назад
Ни дня без отставки: вслед за премьером Рада уволила генпрокурора

Ни дня без отставки: вслед за премьером Рада уволила генпрокурора

9 часов назад
Возврат путевок и проблемы с комплектующими: компании несут потери из-за COVID-19

Возврат путевок и проблемы с комплектующими: компании несут потери из-за COVID-19

9 часов назад
Маленькие "звездочки" зажигают стену: детский выпуск шоу "Ну-ка, все вместе!"

Маленькие "звездочки" зажигают стену: детский выпуск шоу "Ну-ка, все вместе!"

14 часов назад
Выпьем за любовь: эксперты Роскачества рассказали, какое розовое вино лучше

Выпьем за любовь: эксперты Роскачества рассказали, какое розовое вино лучше

14 часов назад
Госдума снизила возраст для получения права на негосударственную пенсию

Госдума снизила возраст для получения права на негосударственную пенсию

15 часов назад
Езжу по миру и ем тараканов: Михаил Кожухов рассказал о жизни в поисках приключений

Езжу по миру и ем тараканов: Михаил Кожухов рассказал о жизни в поисках приключений

15 часов назад
Как у королевы Британии! Жириновский начал раздачу медицинских перчаток в Госдуме

Как у королевы Британии! Жириновский начал раздачу медицинских перчаток в Госдуме

16 часов назад
Что подарить женщине к 8 Марта? Аквариум, носки, копилку или лотерейный билет? Выбор за вами

Что подарить женщине к 8 Марта? Аквариум, носки, копилку или лотерейный билет? Выбор за вами

16 часов назад
Вот как будет выглядеть новый премиум-седан Genesis G80

Вот как будет выглядеть новый премиум-седан Genesis G80

16 часов назад
Признание в клипе: Кэти Перри ждет первенца от Орландо Блума

Признание в клипе: Кэти Перри ждет первенца от Орландо Блума

16 часов назад
Первое редактирование генов в организме человека: CRISPR вылечит наследственную слепоту?

Первое редактирование генов в организме человека: CRISPR вылечит наследственную слепоту?

16 часов назад
Смерть от сухого льда: обреченность, мистика и травля блогера-вдовы Диденко

Смерть от сухого льда: обреченность, мистика и травля блогера-вдовы Диденко

17 часов назад
Новый зал Дома музыки впервые откроет двери для слушателей

Новый зал Дома музыки впервые откроет двери для слушателей

04.03.2020 11:55

Вы можете получать оповещения от vesti.ru в вашем браузере

Подписаться Отменить подписку