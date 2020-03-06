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6 марта 202006:04

Где отдохнуть на майские праздники: топ-10 популярных городов России

Мельников Михаил Павлович/Wikimedia

Традиционно майские праздники являются любимым периодом для отдыха россиян. Люди совершают путешествия – кто на дачу, кто на природу, а кто-то любит экскурсионный отдых в других городах.

Эксперты портала бронирования жилья Tvil.ru составили список самых популярных городов для путешествий на 1 мая. Ниже мы расскажем о них подробнее.

Санкт-Петербург

Санкт-Петербург не зря считается одним из самых любимых туристических мест нашей страны. Сюда приезжают не только туристы из других городов России, но также и зарубежные туристы, ведь в Санкт-Петербурге огромное количество достопримечательностей, богатая культурно-развлекательная программа и интереснейшие экскурсии. В среднем туристы тратят на проживание 3357,2 рублей в сутки и бронируют жилье на 4,3 ночи.

Казань

Казань – один из самых интересных и красивых городов Поволжья, который также является культурным и экономическим центром. Здесь не только множество интересных мест, но также и огромное число развлекательных мероприятий. Средняя стоимость проживания составляет 5028,7 рублей в сутки, среднее число забронированных ночей — 2,6 ночи.

Пятигорск

Пятигорск – курортный город, куда едут желающие поправить здоровье. Город является крупнейшим городом Кавказских Минеральных вод. Стоимость проживания в сутки составляет 1851,6 рублей. Среднее число забронированных ночей — 6,8.

Петрозаводск

Петрозаводск – столица Карелии. этот город является отправной точкой для многих интересных путешествий по Карелии, но также он интересен и сам по себе, ведь здесь проходит множество интересных мероприятий, а также расположено много достопримечательностей. Средняя стоимость проживания в сутки составляет 3763,6 рублей. Туристы бронируют жилье в среднем на 5,5 ночи.

Красноярск

Красноярск также интересен своей историей и, следовательно, экскурсионной программой. Средняя стоимость проживания в сутки составляет 2390 рублей. Туристы бронируют жилье в среднем на 4 ночи.

Волгоград

Волгоград — город-герой, его главная достопримечательность – музей-панорама ”Сталинградская битва”. Средняя стоимость проживания составляет 2040 рублей в сутки, туристы бронируют жилье на 2 ночи.

Краснодар

Краснодар — еще один интересный город на юге России. Здесь стоимость проживания составляет 950 рублей в сутки, бронируют жилье в среднем на 1 ночь.

Воронеж

Воронеж – город с большим количеством музеев и интересных экскурсий. Здесь также проходят многочисленные культурные мероприятия, в городе есть филармония и цирк. Проживание стоит в среднем 2300 рублей в сутки. Туристы бронируют жилье в среднем на 3 ночи.

Калининград

В Калининграде расположены интересные музеи – Музей янтаря, музей Мирового океана и другие. Город интересен и своей необычной архитектурой, а также историей и достопримечательностями. Средняя стоимость проживания составляет 1600 рублей в сутки. Туристы бронируют жилье в среднем на 8 ночей.

Осташков

Осташков – город в Тверской области, куда едут любители природы. Средняя стоимость проживания составляет 5900 рублей в сутки. Туристы бронируют жилье на 4 ночи.

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