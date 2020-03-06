Канада может допустить Huawei к работе c сетями 5G

По словам министра промышленности Канады Навдипа Бейнса, Канада вряд ли ограничит доступ китайской Huawei к строительству сетей 5G.

При этом комментарии чиновника прозвучали сразу после призыва группы американских сенаторов отменить предпочтительный инвестиционный статус для стран, допускающих китайского технологического гиганта к работе с сетями нового поколения. Таким образом, администрация Трампа всеми силами подталкивает союзников к введению прямых запретов для Huawei, отмечает Bloomberg.

“Мы позаботимся о том, чтобы действовать в соответствии с нашими национальными интересами”, — сказал Бейнс в интервью канадской телерадиовещательной корпорации, — “Нас не будут запугивать никакие другие юрисдикции”.

Канада является последним членом так называемого альянса англоязычных стран “Пять глаз” (AUSCANNZUKUS), который еще рассматривает вопрос о сотрудничестве с Huawei. Австралия и Новая Зеландия последовали примеру США, запретив его. А вот Великобритания предпочла компромиссное решение: китайской компании разрешена работа в Соединенном Королевстве, однако без доступа к некоторым особо “чувствительным” участкам сети.

Британское решение разочаровало Белый дом и вылилось в гневную телефонную отповедь Бориса Джонсона от Дональда Трампа. Между тем, правительство Трюдо пока говорит, что оно изучает подход Великобритании. Однако Оттаве приходится учитывать инциденты прошлых лет, а именно ареста главного финансового директора Huawei в 2018 году по американскому запросу об экстрадиции.

Когда Бейнса спросили, имеет ли он в виду конкретно США, говоря о запугивании, он дипломатично отметил: “Возможно, я неправильно подобрал слова. Тем не менее, мы не будем зависеть от других юрисдикций".

"Страны высказывали свои опасения. Мы занимаемся этим вопросом с нашими партнерами из “Пяти глаз”. Мы знаем, что это очень важный вопрос. Но мы примем решение, которое имеет смысл для канадцев и защищает канадцев”, — резюмировал министр.