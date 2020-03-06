Турция сообщила о "нейтрализации" 21 военного сирийской армии в Идлибе

Министерство обороны Турецкой Республики сообщило о "нейтрализации" 21 военнослужащего САР в ответ на гибель турецкого солдата 5 марта. Об этом сообщило агентство Anadolu.

Ранее СМИ сообщили о гибели еще двух турецких военных в результате обстрела со стороны правительственных войск в провинции Идлиб в Сирии. Одного военного убили 4 марта, другого – 5 марта, еще до подписания соглашения между Россией и Турцией относительно прекращения огня в Идлибе.

Представители министерства обороны Турции заявили, что в ответ турецкие беспилотники нанесли удар около 16:00 по местному времени (17:00 по времени Москвы). В результате удара были нейтрализованы живые силы противника, а также уничтожены две ракетные установки и две гаубицы.

5 марта по итогам переговоров между президентами России и Турции Владимиром Путиным и Реджепом Тайипом Эрдоганом в Кремле был подписан совместный документ по регулированию ситуации в Сирийской Арабской Республике, сообщает РИА Новости.

В соглашение включены следующие пункты:

- Прекращение всех боевых действий по существующей линии соприкосновения с полуночи 6 марта текущего года.

- Турция и Россия создают коридор безопасности шириной шесть километров к югу и северу от трассы М4 в Сирии.

- С 15 марта Россия и Турция начинают совместное патрулирование вдоль трассы М4.

Ситуация в Идлибе начала ухудшаться 27 февраля, когда террористы группировки "Хайят Тахрир аш Шам" (запрещена в России) начали наступление на позиции армии Сирии. Войска открыли ответный огонь.

Тогда вместе с боевиками под обстрел попали турецкие военные, которые не должны были находиться в то время в регионе. В результате атаки 36 военных турецкой армии погибли, свыше 30 человек были ранены.

В ответ Турция объявила о начале новой военной операции на северо-западе САР – "Весенний щит".