Эксперты предупредили о резком падении торговых показателей Китая

Торговые показатели КНР, по всей видимости резко снизятся из-за комплексного влияния затянувшихся каникул в связи с Лунным новым годом и вспышки коронавируса, сообщает Bloomberg со ссылкой на опрошенных аналитиков. Это, как отмечает издание, еще больше подчеркнет, что мировая экономика продолжает зависеть от цепочек поставок, связанных с Поднебесной.

Эксперты ожидают падения как экспорта, так и импорта. При этом опрос Bloomberg показал, что аналитики ожидают падения поставок из Поднебесной примерно на 20%. При этом они отмечают, что проблема сохранится, так как предприятия КНР по-прежнему работают не на полную мощность, а в ряде населенных пунктов по-прежнему действует карантин, что заставляет потребителей сидеть дома.

Февральский индекс Caixin/Markit (PMI) рухнул в феврале до 26,5 пунктов после январского 51,8. Это самый низкий уровень за всю историю наблюдений. При этом эксперты не исключают, что падение может продолжиться, в случае, если из-за эпидемии упадет спрос на китайские товары в развитых странах.

“Это эффект второго раунда, о котором мы беспокоимся”, — отметил главный экономист по Китаю в Australia & New Zealand Banking Group Ltd Рэймонд Юнг, — “Теперь эпидемиологи, а не экономисты лучше могут предсказывать экономические перспективы Китая”.

При этом, как отмечает Bloomberg, эпидемия может в том числе поставить под угрозу обязательства Китая перед США, взятые в рамках заключения первой фазы торгового соглашения. Китай согласился увеличить импорт американских товаров и услуг на $76,7 млрд по сравнению с уровнем 2017 года в первый год действия сделки, а затем на $123,3 млрд во второй год, увеличив импорт в общей сложности на $200 млрд.

Ближайшие перспективы станут ясны 7 марта, когда власти опубликуют официальную статистику за январь-февраль. Как отмечает Bloomberg, они намеренно объединили показатели двух месяцев, чтобы нивелировать негативный эффект.

Между тем, экономисты продолжают понижать свои прогнозы по экономике Китая, частично связывая это со слишком медленным восстановлением производства до докризисного уровня. Так Nomura сократила свой прогноз по росту экономики КНР за первый квартал до 0%.

"Торговые данные Китая за первые два месяца 2020 года, которые должны быть опубликованы в субботу, станут первой подробной статистикой о влиянии коронавируса на экономику. И выглядеть они будут далеко не лучшим образом”, — добавляет аналитик Bloomberg Чан Шу.

При этом некоторые эксперты полагают, что быстрым будет не только падение, но и восстановление. В первую очередь, за счет мощной господдержки. А это, безусловно, будет иметь положительный эффект для глобальных цепочек поставок.

“Китай является крупнейшим рынком для многих компаний по всему миру”,- поясняет старший аналитик Sino-Ocean Capital Гай Синьчжэ, — “Если Китай развернет энергичные меры по развитию инфраструктуры, недвижимости, строительству сетей 5G, потреблению автомобилей и так далее, это даст толчок мировой экономике и, в свою очередь, ослабит давление на внешний спрос”.