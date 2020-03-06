6 марта 202007:35

От советской классики до современности: в Москве открылось "Фотобиеннале-2020"

От советской классики до современности: в Москве открылось "Фотобиеннале-2020"

В московском Мультимедиа Арт Музее открылось "Фотобиеннале-2020". На нем представлены работы классиков советской фотографии и современных авторов.

"Фотобиеннале-2020" — это несколько десятков выставок, которые показывают, как менялось время и стиль фотографии. Советские парады и демонстрации, фотопортреты военачальников, деятелей искусства, Россия девяностых, новый реализм. А еще — мастер-классы, концерты, кинопоказы. Посетить мероприятие можно до конца июля, передает телеканал "Россия 24".

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