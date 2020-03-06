ЦБ Аргентины снизил процентную ставку восьмой раз с декабря

Центральный банк Аргентины снизил базовую процентную ставку восьмой раз с середины декабря — с 40% до 38%, пишет Reuters.

Регулятор заявил, что снижение ставки обусловлено признаками замедления инфляции и призвано помочь оживить третью по величине экономику Латинской Америки, что имеет важное значение, поскольку страна стремится избежать дефолта по своим долгам.

"Решение было принято исходя из признаков того, что процесс дезинфляции консолидируется и с целью создания условий, благоприятствующих восстановлению экономической активности", — говорится в заявлении ЦБ.

Центробанк отметил, что, несмотря на некоторые позитивные сигналы в экономике, все еще нет "конкретных доказательств того, что она вышла из рецессивной фазы".

В феврале Международный валютный фонд (МВФ) заявил, что он не будет списывать задолженность Аргентины, как ранее предложила вице-президент страны Кристина Фернандес де Киршнер.