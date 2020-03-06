6 марта 202008:27

В Приморье мать, избившую сына за "двойку", оштрафовали

Жительницу Приморья, избившую сына за "двойку", привлекли к ответственности. В полицию обратилась директор общеобразовательного учреждения города Артема, обнаружив у четвероклассника синяки на лице и теле. Для выяснения обстоятельств происшествия в школу была направлена инспектор по делам несовершеннолетних.

Как рассказал сам мальчик, телесные повреждения ему причинила мать за плохие отметки в школе. По мнению матери, когда она увидела в дневнике сына двойку, то лучшего способа повлиять на ребенка, чем ремень, не придумала. Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу ОМВД России по Артемиу, экспертиза установила: телесные повреждения относятся к категории легких и не повлекли за собой серьезных последствий.

Полицейские составили в отношении жительницы Артема административный протокол, и назначили наказание в виде штрафа. Семью поставили на профилактический учет в городском отделе внутренних дел.

Напомним, что за нанесение побоев или совершение насильственных действий, причинивших физическую боль, Кодекс РФ об административных правонарушениях предусматривает штраф до 30 тысяч рублей, до 15 суток ареста или обязательных работ на срок до 120 часов.

Текст: ГТРК "Владивосток"

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