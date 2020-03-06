Тренер футбольной сборной Израиля помещен под карантин

Главному тренеру сборной Израиля по футболу Андреасу Херцогу предстоит двухнедельный карантин. Также под карантин будут помещены его помощники.

Министерство здравоохранения Израиля предпринимает жесткие меры по борьбе с коронавирусом. Лицам, прибывшим из-за рубежа, предстоит двухнедельный карантин. В этот список угодили главный тренер сборной страны Андреас Херцог и все члены израильской делегации, побывавшие в Амстердаме на жеребьевке Лиги наций.

Бывший полузащитник "Вердера", "Баварии" и сборной Австрии Андреас Херцог возглавил сборную Израиля в 2018 году. Под его руководством команда провела четыре матча, два из которых выиграла и две проиграла.