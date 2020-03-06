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Поправки в Конституцию 7 минут назад

6 марта 202009:07 Андрей Григорьев

Поправки в Конституцию готовы. Последнее слово - за россиянами

Поправки в Конституцию готовы. Последнее слово - за россиянами

Владимир Путин встретился с главами думских фракций. Обсуждали поправки в Конституцию страны. Президент назвал их востребованными, поскольку Россия за последние годы сильно изменилась. Беседа завершилась далеко за полночь.

Встреча с лидерами парламентских фракций проходит поздней ночью, перед ней были сложные многочасовые переговоры с Эрдоганом. Но у российского президента — Конституция на особом контроле.

"Все, что происходит в мире, для нас, конечно, очень важно, но нет ничего важнее того, что происходит в нашей стране", — подчеркнул он.


Прежде, чем собрать их всех вместе за одним столом, Путин поговорил с каждым по отдельности, и оказалось, что в конституционном вопросе у партий редкое единодушие.

"Принципиально важно, чтобы обновленная Конституция объединяла людей вне зависимости от политических взглядов, от уровня обеспеченности, от региона проживания, от национальности или вероисповедания. Конституция – Основной закон, который должен консолидировать все общество. Думаю, что у нас получится вынести на общероссийское голосование именно такой проект поправок в Основной закон", — сказал Путин.

Над поправками работали всей страной, предложения принимали из всех регионов, а сейчас — новый — парламентский уровень.

"Хотелось бы, чтобы у нас сохранилась та консолидация, которая была во время рассмотрения законопроектов в первом чтении, потому что в первом чтении обсуждается концепция всеми поддержана единогласно. Все политические фракции высказались в поддержку концепции", — сказал спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Текст новой редакции уже готов, и 10 марта его вынесут на голосование в Госдуме. 22 поправки от КПРФ, 12 от ЛДПР, 10 от "Справедливой России" — парламентские партии с самого начала активно включились в реформирование Конституции, а сейчас впервые могут обсудить этот процесс с президентом.

Российскую Конституцию принимали четверть века назад, когда страна заботилась вовсе не о качестве жизни, а о выживании. Современная экономическая и политическая ситуация позволяет сделать государство социально ориентированным и закрепить это в основном законе.

"Мы все понимаем, насколько значима сегодня поддержка семьи, ее ценности, всесторонняя защита детей, обеспечение доступного образования и здравоохранения и, конечно, достойного уровня жизни людей старшего возраста, пенсионеров. Социальная сфера касается людей абсолютно всех возрастов. Высокие стандарты здесь должны одинаково соблюдаться во всех регионах и муниципалитетах. Этого не так просто добиться, имея в виду уровень развития этих территорий, но к этому безусловно нужно стремиться. И чтобы нам реально достичь улучшения, нужно, конечно, чтобы эти цели работали на всех уровнях публичной власти, от муниципального до федерального", — указал глава государства.

И все эти инициативы находят положительный отклик в российском обществе. Перемены в конституции назрели, с этим согласно подавляющее большинство россиян.

"Очень важно, принципиально — поправка об индексации пенсий не реже одного раза в год. Очень надеемся, что при практической реализации этой нормы будущей Конституции, мы не забудем и про работающих пенсионеров", — сказал глава фракции "Справедливая Россия" в Думе Сергей Миронов.

Гражданам предлагаются гарантии от государства: на доступную медицинскую помощь, на поддержку пенсионеров, предпринимателей, трудящихся, на защиту русского языка, как государствообразующего.

"Особое значение образования, науки и культуры. Кстати, это исключительно важно, в том числе и роль русского языка. И особое внимание детям, женщинам, ну и вы подчеркнули, что пока вы работаете будет папа и мама и традиционные ценности для нас будут исключительно важны", — напомнил лидер КПРФ Геннадий Зюганов.

И на охрану госграниц — людей, судя по опросам, всерьез беспокоят участившиеся в последнее время покушения на российские территории.

"Конечно, очень поддерживается вопрос укрепления суверенитета и независимость нашей страны. Люди очень активно как раз эти вопросы поднимают. Конечно, это поддержка семьи, поддержка детства, культуры. И очень важна тоже поддержка соотечественников", — Сергей Неверов, глава фракции "Единая Россия" в Думе.

Каждый находит в этом проекте идеологически близкие для своей политической силы инициативы.

"Главное ведь полномочия передаются больше представителям органов. Это только прогресс. За это боролись веками, — говорит Владимир Жириновский. — Миллионы людей положили головы, чтобы парламенты имели больше власти. И мы это делаем сейчас. Обе палаты. И суды, и судебная власть. То есть все только улучшается. Поэтому я считаю, что граждане с удовольствием придут на избирательные участки 22 апреля".

Это единственное условие, которое поставил президент — поправки вступят в силу только после общероссийского голосования, если "за" будет не меньше половины населения страны.

"Авторами этого закона, этих решений должны быть граждане Российской Федерации. Им принадлежит здесь главная, абсолютно определяющая роль. Это очень важно, чтобы люди знали, понимали, осознавали, за что они голосуют", — сказал Путин.

Процедуру предполагается провести по образцу последних президентских выборов. И Путин предлагает ввести ту же ответственность за нарушения — административную и уголовную, и институт наблюдателей от каждой парламентской партии. Чтобы в результате ни у кого не было сомнений.

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