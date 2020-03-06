Россия и Турция договорились по сирийскому вопросу: мировая реакция

В ООН и американском Госдепе приветствуют итоги переговоров Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана. Там уверены, это поможет урегулировать ситуацию в Сирии. Активно обсуждает эту тему и мировая пресса.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш выразил надежду на то, что российско-турецкие договоренности приведут к устойчивому прекращению огня. По словам Гутерриша, это обеспечит защиту мирного населения Сирии.

Тем временем, итоги переговоров прокомментировали и в США. Американский Госдеп заявил, что приветствует достигнутые договоренности и надеется на скорейшую деэскалацию конфликта в Идлибе.

Французское издание Le Figaro подчеркнуло, что российско-турецкие переговоры – результат тяжелой, кропотливой работы. Ситуация в Сирии – тема, требующая крайне осторожного подхода. И в данном случае, пишет Le Figaro, Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган проявили себя как виртуозы компромисса.

Американское агентство Bloomberg придерживается той же позиции. И отмечает, что отношения Москвы и Анкары сейчас переживают не лучший период, однако прикладывают все усилия для поддержания диалога.

Британская BBC заявила, что такое развитие событий – опасно для Запада. А все потому, что Турция – член НАТО встала на сторону России.

А немецкий Spiegel в уже традиционной манере выражает лишь скепсис. И ставит под сомнение то, что российско-турецкие договоренности принесут реальные результаты по урегулированию ситуации в Сирии.

Гораздо более оптимистично настроены турецкие аналитики. Они уже отметили важность переговоров и заявили, что от договоренностей, достигнутых Москвой и Анкарой, в выигрыше все участники сирийского конфликта.