Пловец-паралимпиец Александр Макаров погиб в ДТП

В Омске трагически погиб трехкратный паралимпийский чемпион мира по плаванию Александр Макаров. Спортсмену было всего 23 года.

Как сообщает омский сайт bk55.ru, утром 5 марта Александр Макаров, находясь за рулем автомобиля, не справился с управлением. Машина вылетела на встречную полосу и врезалась в идущий грузовик. Александр погиб на месте. Его спутник доставлен в больницу в тяжелом состоянии.

Александр Макаров входил в паралимпийскую сборную России по плаванию лиц с поражением опорно-двигательного аппарата. В 2019 году Александр выиграл три золотых медали на проходившем в Лондоне чемпионате мира.