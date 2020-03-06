Коронавирус отправляет авиаотрасль Китая в свободное падение

Стремление Китая стать международным авиационным центром потерпело крушение в столкновении с эпидемией коронавируса. Даже сейчас, когда в самой Поднебесной число заражений падает, показатели растут в других странах мира, что в первую очередь бьет по транспортному сообщению. Люди напуганы и не рвутся путешествовать. И речь не только о туристах: компании отменяют командировки сотрудников, один за одним отказываются от проведения мероприятий организаторы крупнейших конференций.

По данным Международной ассоциации воздушного транспорта (IATA), более 70 стран и территорий по состоянию на 5 марта ввели ограничения на поездки и ужесточили визовые требования для путешественников из Китая.

Общее воздушное сообщение Китая, по данным OAG Aviation Worldwide, сейчас восстанавливается с минимумов: в период с 20 января по 17 февраля оно просело до 25-го места по доле мирового рынка, но на этой неделе снова заняло вторую строку.

Однако это в основном связано с тем, что китайские авиакомпании снижают тарифы на внутренние рейсы до рекордно низкого уровня, а правительство раздает субсидии. Так что дело вовсе не в росте базового спроса, который остается крайне слабым, отмечает SCMP.

“Из 2,9 миллионов запланированных рейсов, возвращающихся на китайский рынок, все, кроме 3000 — внутреннего сообщения”, — сообщает OAG Aviation Worldwide 2 марта, — “Отчеты из отраслевых источников показывают, что резкое восстановление мощностей стало результатом крайне низких тарифов. Тем более, что правительство Китая прилагает максимум усилий к тому, чтобы вернуть в места постоянного проживания жителей страны, оказавшихся запертыми в других регионах после лунного Нового года”.

Так Shenzhen Airlines, подразделение государственной авиакомпании Air China, предлагает всего за 100 юаней ($14) перелет в одну сторону из Шэньчжэня в Чунцин. Это примерно 5% от стандартной цены в 1940 юаней ($276), в которую обходится обычно перелет по 1000-километровому маршруту.

На этой неделе власти Китая объявили, что будут платить внутренним и иностранным авиакомпаниям за восстановление рейсов, отмененных из-за коронавируса. По сообщению Администрации гражданской авиации Китая (CAAC), на каждое имеющееся место Пекин будет выдавать 0,0176 юаня ($0,0025) за километр на маршрутах, обслуживаемых несколькими перевозчиками, и 0,0528 юаня на маршрутах, обслуживаемых только одним перевозчиком.

Но с ростом числа заражений, распространяющихся за пределы Китая, в частности, в Южной Корее, Италии и Иране, международные ограничения, по всей видимости, сохранятся.

“Для отмены приостановок потребуются какие-то решения, свидетельствующие о том, что эпидемия находится под контролем соответствующих органов здравоохранения, включая медкомиссии самих авиакомпаний”, — пояснил Эндрю Чарлтон из Aviation Advocacy.

По словам аналитиков, ВОЗ объявила вспышку “чрезвычайной ситуацией в области общественного здравоохранения, имеющей международное значение”, но до сих пор не назвала ее пандемией, что может привести к дальнейшему сокращению авиаперевозок.

Китай имеет огромную долю на авиационном рынке после того, как несколько лет подряд вкачивал в отрасль колоссальные средства, стремясь повысить статус (и пассажиропоток) как можно большего количества своих аэропортов до уровня воздушных гаваней Лондона и Токио.

Например, новый Пекинский международный аэропорт Дасин был открыт в прошлом году. Его строительство обошлось КНР в 120 миллиардов юаней ($17,3 млрд).

Кроме того, в прошлом году были привлечены дополнительные инвестиции в развитие аэропортов в Шэньчжэне и Гуанчжоу: на фоне антиправительственных протестов в Гонконге власти КНР поспешили занять освобождающуюся нишу и укрепить позиции своих воздушных гаваней на международном рынке. Однако теперь эксперты не уверены, что спешка была оправдана.