В США нашли рыбу, похожую на крокодила

В американском штате Пенсильвания нашли мертвого миссисипского панцирника – это рыба, похожая на крокодила, родом из Мексиканского залива. Как сообщает телеканал 3 CBS Philly, его обнаружили в пруду в поселке Рандо Тауншип.

Местные власти считают, что панцирник, также известный как аллигаторовая щука, просто не сумел выжить в слишком холодной воде.

Прожорливый хищник с длинными рядами игловидных зубов — одна из самых крупных пресноводных рыб. Его длина может достигать трех метров при весе свыше 130 килограмм. Обитает в основном в пресной воде, некоторые заходят в соленую или морскую. Часто греются у поверхности в спокойной воде и дышат воздухом. Челюсти их выглядят как "клюв", а на теле — броня из ромбовидной толстой чешуи.