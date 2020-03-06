6 марта 202009:36

Apple и Google "продезинфицировали" магазины приложений от коронавируса

Владельцы двух самых популярных мобильных платформ — Google и Apple — почти синхронно ввели ограничения на публикацию в Play Market и App Store приложений, так или иначе связанных с эпидемией вызываемого новым коронавирусом заболевания COVID-19.

Как рассказали CNBC разработчики, Apple в настоящее время отклоняет любые "коронавирусные" мобильные приложения, если они не разработаны официальными медицинским организациями или правительствами. В самой компании не прокомментировали эти сообщения.

Google, в свою очередь, не выдает никаких результатов в магазине Play Market по поисковым запросам, так или иначе связанных с коронавирусной инфекцией. Приостановлено ли одобрение таких "тематических" приложений, пока не ясно.

Желание владельцев платформ защитить пользователей от мошенников и недостоверной информации понятно. Однако под запрет, по данным CNBC, попадают и приложения от благонамеренных разработчиков, использующие официальные данные ВОЗ и других известных медицинских организаций.

Текст: Вести.Hi-tech

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